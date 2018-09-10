Erkek Arkadaşınız İçin Tasarlanmış En İyi Seks Oyuncakları

Bu kez yatak odasında farklı bir şey denemeye hazır mısınız?

İşte erkek arkadaşınız için tasarlanmış en iyi seks oyuncakları:

SVAKOM Tyler Vibrating Penis Ring Vibrator

İşte partnerinizle birlikte kullanabileceğiniz bir seks oyuncağı! Bu titreşim özellikli penis yüzüğü; yatakta ikinizi de mutlu edecek.

WeDol Male Masturbator

Bu çılgınca görünen seks oyuncağı, pek çok kullanıcı tarafından daha önce denedikleri hiçbir şeye benzemediği şeklinde tanımlanıyor. 10 frekans titreşimi ve 3 top masaj yüzüğü ile iddiasını nasıl kanıtlayabildiğini anlamak zor değil.

Viardeji Silicone Cock Ring Set

Eğer partnerinizin korkmaması gereken bir seks oyuncağı varsa o da kesinlikle penis yüzüğü. 3 farklı boyuttaki bu penis yüzükleri, partnerinize ekstra zevk verecek.

Vibrating Prostate Massager Sex Toy for Men

Unutmayın ki erkeklerin de G noktası var! Bu 4 inçlik, yumuşak silikondan yapılma prostat uyarıcı; ona asla unutamayacağı bir orgazm verecek

Utimi Male Penis Vacuum Pump Air Prolong Enhancer

Bu cihaz ile ilişki öncesi sertliği arttırabilirsiniz.

Trinity Vibes Anal Beads

Uyaralım; bu bir aksesuar değil seks oyuncağı. Anal Boncuklar erkeğin kendi hızında prostat ve anal stimülasyonu için mükemmeldir. Partnerinizi daha da vahşileştirecek!

Naughty Cove Anal Butt Plug

Bu 3 farklı boyuttaki tıpayı ekstra duygu için partnerinizle birlikte de kullanabilirsiniz.

Gun Oil Silicone-Based Personal Lubricant

Listedeki diğer maddeler gibi bir seks oyuncağı olmasa da; pürüzsüz bir kayma için yapışkan bir his bırakmadan kullanılabilecek bu ürünün de listede olması gerektiğini düşünüyoruz.