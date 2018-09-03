Eylül ayı demek yeni sezon demek!

İşte makyaj çantamızı yavaş yavaş sonbahara alıştırırken; Eylül ayında edinmeniz gereken güzellik ürünleri:

NARS Climax Mascara

Volümlü, yumuşak ve kat kat uygulanabilir bir maskara mı arıyorsunuz? NARS’ın bu yeni maskarası aradığınız şey olabilir. Kusursuz bir makyaj için favorilerimiz arasına şimdiden girdi.

Nyx Midnight Chaos Eyeshadow Palette 10 farklı; pigmentasyonlu renkten oluşan bu palet sonbahar için kusursuz bir seçim olacak.

Frank Body Express-o Body Scrub

Frank Body’nin klasik kahve peelingini sevenler bu daha yumuşak versiyonun da tadını çıkaracaklar.

Kenzo at Feel Unique Far Paleti

Bu 8 kadifemsi fardan oluşan ve her birinin ıslak ya da kuru kullanılabildiği set; KENZO’nun makyaj dünyasına girişi için harika bir başlangıç.

Too Faced Tutti Frutti Fruit Cocktail Blush Duo

Eğlenceli, taze ve meyveli. Bir makyaj koleksiyonundan daha fazla ne isteyebiliriz ki? Bu leziz set, tonları ile de kalpleri çalıyor.

Beautyblender Blender Defender

Beautyblender fanlarının bayılacağı bir ürün! Makyaj süngerinizi bu ürünün içinde güvenle saklayabileceksiniz!