FOREVER NEW’UN YILBAŞI HEDİYELERİ İLE SEVDİKLERİNİZİN HAYATINA RENK KATIN!





Yeni yılda sevdiklerinizi mutlu etmenin yolu Avustralyalı giyim markası Forever New’un birbirinden şık hediye seçeneklerinden geçiyor. Kozmetik ürünleri, ışıltılı takılar, çantalar, telefon kılıfları, defterler, kışı sıcacık yapan eldiven, bere ve şallar, şehirli kadınların güçlü ve feminen stilini zarif dokunuşlarla tamamlıyor.

Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano ve New York’tan ilham alarak, tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren Avustralyalı giyim markası Forever New’un yeni yıl hediye seçenekleri, sevdiklerinizin yüzünde büyük bir gülümsemeye yol açacak.

Forever New’un zarif stili, giyimde olduğu gibi takı, aksesuar ve kozmetik ürünlerinde de kendini gösteriyor. Gold saatler, sallantılı küpeler ve renkli taşlı bileklikler kombinlerin havasını değiştiriyor. Püsküllü cüzdanlar ve işlemeli, payetli portföyler ise, günün her anında ve her ortamda moda tutkunlarına eşlik ediyor. Pembe altın rengiyle göz kamaştıran telefon kılıfı ile gold ve pembe seçenekleri bulunan defterler de, yıl boyunca çantaların içindeki yerini alıyor.

Bu yıl sokaklar stil sahibi kadınlarla renkleniyor. Fiyonk, fırfır detaylı eldivenler, pastel renkli, yumuşak dokulu şallar, ponponlu bereler ve keçe dokulu fötr şapkalar, kış soğuklarını hissettirmiyor.

Forever New’un kozmetik ürünleri ise renkleri ve tasarımlarıyla dikkat çekerken güzel bir görünüm için de profesyonel çözümler sunuyor. Tüm makyaj malzemelerini düzenli bir şekilde koruyan katlı çantalar, metalik tırnak törpüleri, renkli veya şeffaf makyaj süngerleri, aynalar, taraklar ve manikür setleriyle sevdikleriniz yeni yıla ışıltılı bir görünümle giriyor.

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