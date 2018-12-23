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Fransız Kadınlardan İlhamla Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken Takılar

Paris usulü!

Fransız kadınların giydikleri şeyler kadar onları nasıl “giydikleri de” elbette ki her daim radarımızda.

Özellikle de tercih ettikleri zarif altın zincirler ya da kulaklarındaki damla küpeler gibi. Stillerini parlatmanın yolunu çok iyi biliyorlar.

Mücevherini kasalarda ya da özel kutularda saklamak yerine, onlara ikinci bir cilt gibi davranmayı tercih etmekteler.

Eğer aynı yaklaşımı benimsemeye hazırsanız, Fransız kadınlardan ilhamla aksesuar rehberi tam karşınızda.

Bu parçaları koleksiyonunuza ekleyin ve kullanmak için de sadece özel günleri beklemeyin.

 

Kid top and a 👒

GG / Safeplace (@thaisklapisch)’in paylaştığı bir gönderi ()


Küçük Damla Küpe

Çoğu zaman ihtiyacınız olan sadece küçük bir çekiciliktir.Günlük kullanım için de özel bir tarz.

(Fotoğraf: Instagram / Thais Klapisch)

Altn Zincir Kolye

Neredeyse her Fransız kadının koleksiyonunda bulunan en temel parçalardan. Altın kolye kıyafetinizde ince bir detay yaratmak için biçilmiş kaftan.

Jeanne Dumas

 

Katmanlı Zincir Kolyeler

Evet, şimdi de bir sonraki seviyeye geçiyoruz.

Zahmetsiz bir çekicilik için ihtiyacınız olan o ikinci zincir kolyeyi ipek gömleklerinizle kullanabilirsiniz.

Sarah Nait

 

Ready to sleep or ready to go out ? ✨⚡ @forrestlesssleepers 💙

O P H E L I E (@ophelieguillermand)’in paylaştığı bir gönderi ()

Küçük Halka Küpe

Biraz narin bir dokunuşa sahip olan bu küpeler özellikle de kırmızı ruj eşleşmesi için çok ideal. Gece stili için doğru bir ikili.

Ophelie Guillermand

Erkek Stilini Tarzınıza Ekleyin

Gümüş, şık ve oldukça maskülen bir duruşa sahip olan saat edinmek için alışveriş listenizi güncellemenin tam sırası.

Ana Girardot

 

🙈✨

Sabina Socol (@sabinasocol)’in paylaştığı bir gönderi ()

Her Parmak İçin İnce Altın Yüzük

Her parmağa zarif altın detaylar için daha fazla yüzüğe mi ihtiyacınız var?

Başparmağınız için pembe halkalara da göz atabilirsiniz.

Sabina Socol

Büyük Halka Küpeler

Kombininizin geri kalanı için aradığınız başrol oyuncuları tam da karşınızda duruyor.

Adele Exarchopoulos
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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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