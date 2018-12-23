Fransız Kadınlardan İlhamla Koleksiyonunuza Eklemeniz Gereken Takılar

Paris usulü!
Fransız kadınların giydikleri şeyler kadar onları nasıl “giydikleri de” elbette ki her daim radarımızda.
Özellikle de tercih ettikleri zarif altın zincirler ya da kulaklarındaki damla küpeler gibi. Stillerini parlatmanın yolunu çok iyi biliyorlar.
Mücevherini kasalarda ya da özel kutularda saklamak yerine, onlara ikinci bir cilt gibi davranmayı tercih etmekteler.
Eğer aynı yaklaşımı benimsemeye hazırsanız, Fransız kadınlardan ilhamla aksesuar rehberi tam karşınızda.
Bu parçaları koleksiyonunuza ekleyin ve kullanmak için de sadece özel günleri beklemeyin.
Küçük Damla Küpe
Çoğu zaman ihtiyacınız olan sadece küçük bir çekiciliktir.Günlük kullanım için de özel bir tarz.
(Fotoğraf: Instagram / Thais Klapisch)
Altn Zincir Kolye
Neredeyse her Fransız kadının koleksiyonunda bulunan en temel parçalardan. Altın kolye kıyafetinizde ince bir detay yaratmak için biçilmiş kaftan.
Jeanne Dumas
Katmanlı Zincir Kolyeler
Evet, şimdi de bir sonraki seviyeye geçiyoruz.
Zahmetsiz bir çekicilik için ihtiyacınız olan o ikinci zincir kolyeyi ipek gömleklerinizle kullanabilirsiniz.
Sarah Nait
Küçük Halka Küpe
Biraz narin bir dokunuşa sahip olan bu küpeler özellikle de kırmızı ruj eşleşmesi için çok ideal. Gece stili için doğru bir ikili.
Ophelie Guillermand
Erkek Stilini Tarzınıza Ekleyin
Gümüş, şık ve oldukça maskülen bir duruşa sahip olan saat edinmek için alışveriş listenizi güncellemenin tam sırası.
Ana Girardot
Her Parmak İçin İnce Altın Yüzük
Her parmağa zarif altın detaylar için daha fazla yüzüğe mi ihtiyacınız var?
Başparmağınız için pembe halkalara da göz atabilirsiniz.
Sabina Socol
Büyük Halka Küpeler
Kombininizin geri kalanı için aradığınız başrol oyuncuları tam da karşınızda duruyor.