Gardırobunuzu Geçiş Mevsimine Hazırlamanın Etkili Adımları

Sandaletlerle vedalaşıp, takvimdeki mevsimlere göre giyinmenin zamanı geliyor bildiğiniz üzere.

Eylül ayının hızlı bir şekilde geçmesine fırsat vermeden, gardırobunuzu ileriye dönük olarak planlamayı ihmal etmemenizi öneririz.

Sonbahar yani bu geçiş mevsimi için nasıl bir seremoni hazırlamayı planlıyorsunuz? Karşınıza her yerde sonbahar önizlemeleri çıktığına göre bu konuda kafanızda da az çok bir fikir oluşmuştur.

Sezonluk geçişi yapmaya başlamak için profesyonel önerilere ya da kendi iç sesinize kulak vermeye hazır mısınız?

Aşağıdaki sorular ve cevaplar eşliğinde gardırop hazırlığınızı hızlıca yapabilirsiniz.

Tüm sonbahar / kış sezonu boyunca hangi ürün kurtarıcı parçanız olmaya aday?

Bu soruya bir cevabınız varsa mükemmel.

Eğer yoksa da; gardırobunuzda midi boy bir eteğe şans vermenin tam sırası. Zamansız bir tarzı olan midi boy eteğinizle, eylül ruhunu da içinizde hissedebilirsiniz. Çeşitli uzunluk ve desendeki (mesela leopar baskılı) midi etek alternatifleriyle de bu ruhu şıklık olarak kendinize geri döndürebilirsiniz.

Soğumaya başlayan havalar için ihtiyacınız olan garanti parça hangisi olmalı?

Geçen sene aldığınız trençkot duruyor mu? Süper, onu tekrar çıkarmak için gün bugün.

Trençkot, modası asla geçmeyecek bir parça olsa da, bu sezon daha da parlamaya hazırlanıyor. Bu bir ikramiye gibi görünüyor, ne dersiniz? Çünkü sıcak mı soğuk mu olduğuna bir türlü karar veremediğimiz geçiş mevsimine en ideal parça.

Hangi botları satın almalısınız?

Sezonun sahip olmanız gereken çizme ve bot modellerini şurada detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Geçiş mevsimi için önereceğimiz modellerin en başında elbette ki; kovboy çizmeleri geliyor, bunu bir kenara not almanızı tavsiye ederiz. Bu sezon için gerçekten iyi bir yatırım.

Neon trendine gerçekten uyum sağlanmalı?

Cevap; kısa ve net. Evet. Endişelenmeye hiç gerek yok. Bir kot pantolonla kombinlemesi oldukça kolay ya da tercihinizi sadece neon bir aksesuardan yana kullanarak da bu uyumu sağlyabilirsiniz.

Fosforlu sarı bir sweatshirt edinerek bu trende ilk adımı atmaya ne dersiniz? Bu güçlü renkleri sadece oje seçiminizde de değerlendirebilirsiniz. Son tercih sizin.

Uzun kollu parçalardan hangisi tercih edilmeli?

Uzun kollu parçalar için bu sonbahar oldukça “mantıklı” bir seçenek tam karşınızda: Uzun kollu gömlek elbiseler.

Geçiş mevsimine müthiş bir uyum sağlayacağınız gömlek elbiseler, içinde barındırdığı romantizm ile de stilinizi yumuşatıyor.

Şapka takmaya başlamadan öncesi…

Kalın kışlık şapkalara geçmeden önce saç bantları ve kep şapkalarla idare etmeye de hazırsınız diye düşünüyoruz.

Hava durumu eksi dereceleri gösterene kadar yün bereleri beklemeye aldığımız süreçte kep şapkaların (bu sezonki yükselişleri de göz önünde bulundurularak) oldukça işimize yarayacağını düşünüyoruz.