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Instagram’ı En İddialı Kullanan İsim Irina Shayk!

Bir model olsaydınız Instagram‘ı nasıl kullanırdınız? Irina Shayk gibi muhteşem bir fiziğe ve etkileyici bir güzelliğe sahip hemen herkes sanıyoruz ki bunu insanlarla paylaşmaktan keyif alır!

Instagram trendlerinden “nearly-naked selfie” yani neredeyse çıplak selfie fotoğrafların en iddialı ismi Irina Shayk‘ın hafızalara kazınan pozlarını hatırlayalım:

Irina Shayk bazen havalı bikinilerle bazense seksi iç çamaşırlarıyla aynanın karşısına geçiyor.

Bazense çıplak vücuduyla bazı eşyaların arkasına saklanıyor.

Irina Shayk ilham veren ve -kabul edelim- biraz da kıskandıran fit vücudunu selfielerinde göstermeye bayılıyor!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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