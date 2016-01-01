GENİTAL ESTETİK UYGULAMALAR SAĞLIK AÇISINDAN DA GEREKLİ OLABİLİR





Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Filiz Candan Topuz, kadınların genital estetikle olan kaygılarının her yaşta olabileceğini, fakat cinsel yaşamın başlamasıyla birlikte bu kaygıların daha da arttığını, çünkü artık partnerin de memnuniyetinin söz konusu olduğunu kaydediyor.

Genital estetiğin, estetik kaygılardan çok bedensel şikayetler nedeniyle gerekli olabildiğini söyleyen Topuz, şunları belirtiyor: “Bazı kadınların labia minora dediğimiz küçük dudakları doğuştan daha büyük olabilir, büyük dudaklar seviyesini aşıp sarkma yapabilir ve bu durum rahatsız edebilir. Hem görsel hem de bedensel olarak memnuniyetsizliğe neden olabilir. Dar kıyafetler giyildiğinde, bisiklet ve binicilik sporuyla uğraşanlarda sıkışma, rahatsızlık hissi verebilir. Bunun için çeşitli tekniklerle yapılan ameliyatlar mümkün. Burada amaç, tüm estetik işlemlerde olduğu gibi ameliyat olmuş görüntüsü vermemek ve mümkün olduğunca dikiş izlerinin görünmemesini sağlamaktır.“

Vajinal daraltma operasyonu nedir?

Bazı kadınlarda doğum sonrası ve yaşla birlikte perine olarak tanımlanan vajenin giriş kısmında ve vajinada genişlemeler, sarkmalar olabileceğini kaydeden Topuz, “Hatta idrar kaçırma, dışkılamada zorluk gibi şikayetlerin yaşanabililir. Bu şikayetler vücudumuzda österojenin azaldığı menapoz döneminde, genetik olarak kollajen bağ dokusu zayıf hastalarda ve sigara içenlerde daha da belirginleşir. Hastalarımız, vajinal estetik kaygılar, cinsel ilişki sırasında ses gelmesi, genişlemeye bağlı partnerin memnuniyetsizliği gibi nedenlerle başvururlar“ bilgisini veriyor.

Cerrahi ya da lazerle uygulama

Vajinal daraltma işlemlerinin cerrahi ve lazer uygulamaları olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Topuz, operasyonlar hakkında şunları söylüyor: “Vajinanın cerrahi olarak daraltılması ön duvar ve arka duvar olarak yapılır. Ön duvar mesane ile komşudur. Mesanenin sarkması (sistosel) ve idrar yolu ile mesane arasında anatomik kilit oluşturan ve idrar kaçmasına engel durum yaratan açının bozulmasına sebeb oluşturabilir. Bu nedenle ön duvarın düzeltilme ameliyatında bu şikayeti olan hastalara ek bir operasyonla bu açı düzeltilir. Ön duvar düzeltme ameliyatı ile vajeni aşırı derin olan hastalarda kısalma da sağlanır. Yapılan işlemde vajen mukozasının üçgen bir mukoza parçası çıkarıp mesana altına destekleyici dikişler koyulup ön duvar yaklaştırılıp daraltılır, mukoza fazlalıkları kesilir. Vajen arka duvarı rektum denilen kalın barsağın son kısmı ile komşudur. Büyük deformasyonlarda rektosel dediğimiz barsağın vajene doğru genişlemesi görülür. Bazen sadece normal doğuma bağlı perine dediğimiz vajen girişi ile anüs arasında yırtıklar olur. Bunun düzeltilme işlemine perino plasti denir. Vajende aşırı genişleme yoksa sadece perinoplasti ameliyatıyla hastalar mutlu olabilir. Rektoseli olan vakalarda vajendeki genişliğe göre çeşitli kas gruplarına yaklaştırıcı ve vajeni daraltıcı dikişler koyulur ve fazla mukoza çıkartılır. Vajen ön duvarına yapılan ameliyat vajende daha çok kısaltıcı, arka duvarına yapılan ameliyat daha çok daraltıcı etkiye sahiptir. Postmenapozal dönemdeki hastalara ameliyat öncesi lokal östrojen tedavisi, ameliyatı teknik olarak kolaylaştırıdığı gibi östrojenin vajen mukozasını kalınlaştıcı ve kanlanmayı artırıcı etkisiyle yara iyileşmesini artırır. Vajinanın lazerle daraltıcı ve mukozanın üzerine gençleştirici etkisi lazerin termal ve ablatif etkisiyle vajendeki bağ dokusu uyarısına bağlıdır. Böylece kollajen ve elastik bağ dokusu uyarılır ve sıkılaşma ve hücrelerde yenilenme olur. Bu tedavi anatomik olarak çok fazla deformasyonu olmayan hafif vakalarda tercih edilebilir. Cerrahi olarak düzeltildikten sonra bağ dokusunun uyarılması için ek tedavi olarak yapılabilir.“

Op. Dr. Filiz Candan Topuz – Op. Dr. Filiz Candan Topuz, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini tamamladı. Topuz, halen Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çalışmaktadır. Riskli gebelikler, ürojinekoloji ve infertilite özel ilgi alanlarıdır.



