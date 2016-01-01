GERÇEKÇİ BİR BRONZLUK İÇİN EN İYİ OTOBRONZLAR





Otobronzlar; güneş alerjisi olan veya güneş altında bronzlaşacak vakti olmayanların en büyük kurtarıcısı.

Tabii ki otobronz seçerken ciltte doğal duranları seçmek önemli.

İşte gerçekçi bir bronzluk için en iyi otobronzlar:

Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster for Body

Altın ışıltısında bir bronzluk isteyenler için harika bir ürün. Bir kaç damlayı günlük vücut losyonunuza ekleyerek kendi tonunuzu yakalayabilirsiniz.

St. Tropez Classic Bronzing Mousse

Bu çok satanlar listesinden inmeyen ürün aynı zamanda ödül sahibi. Hafif yapısı ile doğal bir görünüm sağlıyor.

Guerlain Terracotta Sun Serum

Bu efsanevi konuma ulaşan serumu nemlendiricinize ekleyerek hem yüze hem vücuda uygulayabilirsiniz.

Tan-Luxe Wonder Oil

Bu yağ sadece sizi bronzlaştırmakla kalşmıyor; 48 saat boyunca nemli ve genç bir cilt vaat ediyor! Cildin elastikiyetini etkileyen bu yağ; rüya gibi!

Rimmel Sun Shimmer Instant Tan

Fazla zamanınız yok mu? Neyse ki Rimmel’ın bu ürünü anında bronzluk vaat ediyor, hem de oldukça dayanıklı bir şekilde! Suya dayanıklı olduğu için gün sonunda vücunuzdan iyice temizlemenizi öneririz.



