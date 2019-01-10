Geri Dönüşümü Asla Mümkün Olmayan Güzellik Ürünleri

Buzulların erimesi gibi gezegenimizin korkunç durumu hakkında çaresiz hissetmek işin en kolay kısmı.

Ancak bir noktada artık atılacak adımlara odaklanılması gerekiyor, değil mi? Genel olarak dünyamıza karşı nazik olmak için günlük alışkanlıklarımızı değiştirmekle başlayabiliriz. Mesela; bugün düzenli olarak geri dönüşüme başlamak için harika bir gün.

Bu geri dönüşüm sürecinde çok büyük fark yaratabilecek birkaç adımı hatırlamakta fayda var. Makyaj çekmecenizde yatan atıkları gözünüzün önüne getirmeye ne dersiniz?

Bunun sebebi ise; Çevre Koruma Ajansı’ndan alınan bir raporda, atık depolama alanlarındaki atıkların yaklaşık üçte birinin şampuan şişelerinden parlatıcı tüplerine kadar her şeyi içeren kişisel bakım ürünleri tarafından oluşmakta.

Bir bütün olarak bakıldığında güzellik endüstrisi daha düşünceli, çevre dostu politikalara yönelmeye başladı, pek çok marka sıfır atık konusunda büyük çaba sarf ediyor ve konuya teşvik etmeye çalışıyor.

Ancak gerçekler şunu gösteriyor; tamamen geri dönüştürülebilir tek bir güzellik ürünü yapmak sinir bozucu derecede zor. Plastik temelli bitmiş göz farı setinizi, far tabanlarını, ayna ve mıknatısını çıkarmadan geri dönüşüm kutusuna atmak mümkün değil.

Bir ürünü geri dönüşüme yollamadan önce bilgileri yeniden hatırlamakta fayda var. Örneğin, cam şişede geri dönüşüm yapılabilir, ancak onun plastik kapağı geri dönüştürülemez. Yani o şişeyi geri dönüşüme atmadan önce plastik kapağı çıkarmak gerekmekte.

Biz tüketiciler çoğu zaman, özellikle de güzellik ürünlerimizin geri dönüşümünü mümkün kılmayan küçük ayrıntıların farkında değiliz ve geri dönüşümü mümkün olmadığını bile bilmediğiniz ilk beş ürün bileşenini hatırlamanın tam zamanı diye düşünüyoruz.

Aynalar

Aynaların, çoğunlukla cam olmalarına rağmen, camın arka tarafına boyanmış yansıtıcı kaplanması nedeniyle geri dönüşümü mümkün değildir. Camların geri dönüşümü için şirketler genellikle onları küçük parçalara ayırmak zorunda kalıyorlar; bunlar daha sonra bir fırına koyularak yeni cam yapmak için diğer malzemelerle birleştiriliyor.

Bu parlak ayna kaplaması ve aynanın yapıldığı karışık cam malzeme bu geri dönüşümü de imkansız hale getiriyor. Eğer paranızı çevreye duyarlı şirketlere vermeye çalışıyorsanız, kompaktları içinde ayna olan markaları tercih etmeyebilirsiniz.

Aplikatörler

Aplikatör derken aklınıza; maskara değnekleri veya dudak parlatıcısı aplikatörlerini getirebilirsiniz. Farklı plastik türlerinden ve çeşitli küçük parçalardan yapılmakta oldukları için çoğu zaman geri dönüştürülemez kategorisinde yer alırlar.

Aplikatörün diğer parçası olan tüp, geri dönüştürülebilir çünkü basit bir cam türü ya da plastikten yapılmakta, fakat aplikatörün kendisi için bu geçerli değil.

O yüzden bitmiş maskara ya da parlatıcınızı geri dönüşüme atarken aplikatörle tüpü birbirinden ayırmanız oldukça önemli. Eğer onları bir bütün olarak içeri atarsanız, geri dönüşüm sistemine dahil olmayacaklar.

Makyaj Fırçaları

Hayvan kılı yerine plastik veya naylon kullanılan fırçalar hatta vegan makyaj fırçaları bile geri dönüştürülemez .

Āether Beauty kurucusu Tiila Abbitt, “Bu beni inciten bir şey” diyor. “Vegan fırçalar oluşturmak için yalnızca bakire plastik kullanabiliyorlar. Her şeyden önce, fırça tutamacını geri dönüşüme sokabilirsiniz, ama bunu kim yapıyor? “

Buradaki en çevre dostu seçenek, gerçekten iyi bir makyaj fırçası temizleyicisine yatırım yapmak ve fırça setinizi mümkün olduğunca seyrek değiştirmeye çalışmaktır.

Pompalar

Āether Beauty kurucusu Tiila Abbitt, “Endüstride geri dönüştürülebilir bir pompa yok” diyor.

Tüm plastiğin geri dönüştürülebilir olduğunu düşünmekle birlikte, aslında bu durumu mümkün olmayan bir karmaşık kodlama sistemi var. Şu anda çoğu pompada, farklı plastik malzemeler var ve bu da pompayı titizlikle bölümlere ayırmanızı engelleyen bir şey. Demek oluyor ki, bu küçük dostumuzu çöpe yollamak zorundayız.

Mıknatıslar

Mıknatıslar hiçbir şekilde geri dönüştürülemez ve bu oldukça talihsiz bir durum, çünkü en “gizli” makyaj ürünü olarak her yerde karşımıza çıkmaktalar. Far paletinizin mucizevi gibi kusursuzca sıkı sıkı kapanmasını gözünüzün önüne getirin.