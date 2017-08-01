GIGI HADID’IN GÖKKUŞAĞI MAKYAJINDAN İSTİYORUZ



Model olmanın en eğlenceli yanlarını ve gösterişli hallerini paylaşmaktan geri durmayan Gigi Hadid, şimdi de gökkuşağı makyajıyla radarımızda.

Her rengi itinayla iyi taşıyan Hadid, bu kez gökkuşağının tüm renklerine bürünüyor ve instagram için şahane kareler çıkıyor ortaya.

@erinparsonsmakeup

Hadid’in makyaj sanatçısı Erin Parson’ın ortaya çıkardığı bu makyaj, yeni bir reklam kampanyasının habercisi belli ki.

Simetrik ve renkleriyle büyüleyen bu makyaj, yaz ayları için tam denenebilecek cinsten.

Siz denerken, her iki gözü de aynı yapabilirsiniz. Ruja ihtiyacınızın olmadığı bu makyajda, maskaranızdan da destek almayı ihmal etmeyin.

@erinparsonsmakeup

