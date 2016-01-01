GÖZ ALICI BEYAZ GÜLÜŞLER İÇİN COLGATE’İN BEYAZLIKTA EN GELİŞMİŞ ÜÇLÜSÜ SAHNEYE ÇIKIYOR!





Colgate’ten Beyazlıkta Çığır Açacak Yenilik;

Yeni! Colgate Optic White Beyazlatıcı Kalem & Expert White Diş Macunu.

Düzenli kullanımla 3 tona kadar daha beyaz dişlere kavuşturan Colgate Optic White Beyazlatıcı Kalem ve Expert White diş macunu ile ile göz alıcı beyazlığı deneyimleyin! Colgate, diş hekimlerinin diş beyazlatmada kullandığı özel içeriği ile beyazlıkta çığır açacak en gelişmiş üçlüsü ile karşınızda!

Yeni! Colgate Optic White Beyazlatıcı Kalem ve Expert White Diş Macunu ile şu ana kadarki en gelişmiş beyazlık etkisini sunuyor!

*3 Tona Kadar Daha Beyaz Dişler!

Colgate Optic White Beyazlatıcı Kalem ve Diş Fırçası üç aşamada daha beyaz dişlere kavuşmayı sağlıyor. “Fırçala, Beyazlat, Hazırsın” sloganı ile yola çıkan bu ürünle 3 tona kadar daha beyaz dişlere kavuşmak mümkün. Dişler fırçalandıktan sonra diş beyazlatıcı kalem içerisindeki beyazlatıcı jel dişler üzerine uygulanır ve durulamaya gerek kalmadan anında etki görülür.

Gülüşünle Nokta Koy!

Colgate Optic White Expert White Diş Macunu diş hekimlerinin diş beyazlatmada kullandığı özel içeriğiyle düzenli kullanım ile yıllar içerisinde oluşmuş sararmayı giderir ve bembeyaz dişlere kavuşmaya yardmcı olur.

Güzellik ritüelinizin bir parçası olacak Colgate Optic White Beyazlatıcı Kalem ve Expert White Diş Macunu ile bembeyaz gülüşünüzle dikkatleri üzerinize çekin!

**Kullanım önerisi; önce dişini Optic White Expert White diş macunu ile fırçala sonra Diş Beyazlatıcı kalemin içerisindeki beyazlatıcı jel ile dişlerin üzerine uygulama yap. Kalemi ister diş fırçasının içine koyarak sakla istersen özel kapağı ile makyaj çantanın içerisinde her an için yanında tut.

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