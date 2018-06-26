Göz Altındaki Şişliklerden ve Koyu Halkalardan Kurtulmanın 5 Pratik Yolu

Adım adım koyu halkaları ve şişlikleri yok etmenin tadını çıkarın.

Uyku eksikliği de sebep olmakla, sıvı kaybı, tuz, alerjiler ve genetik faktörler de şişlik ve koyu halkalara zemin oluşturmakta.

Bir daha asla yorgun görünmemek için aşağıdaki maddelere göz atmaya ne dersiniz?

Chanel Sıkılaştırıcı Kırışıklık Karşıtı ve Göz Canlandırıcı

Roll-on Göz Kremleri

Buzdolabından çıkardığınız roll-on göz kreminiz, canlandırıcı etkisiyle yeniden uyanışa sebep olacak.

Çay Poşetleri

İki kahve poşeti alın (yeşil veya siyah çay işi ). Buzdolabında birkaç saat beklettikten sonra gözlerinize 3-5 dakika uygulayın. İçindeki kafein, kan damarlarını daraltarak, şişmeyi azaltacak.

Göz Maskesi

Göz çevresi içinde kalan yaşlanma karşıtı bileşenler için aradığınız sakinleştirici etki göz maskelerinden geçmekte.

 

Salatalık Dilimleri

Salatalık gerçekten işe yarıyor, bunu tekrar hatırlatalım.

10 dakika boyunca gözler üzerinde bırakıldığında yatıştırma gücünü gün yüzüne çıkaracak. Şişliğin azalması için önemli bir etken.

Kaşık

Zamansızlık yaşadığınız anda kaşıktan yardım alabilirsiniz.  Soğuk suyla yıkadığınız iki kaşığı gözlerinizde gezdirin ve şişliklere veda etmek için dakikaların geçmesini bekleyin.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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