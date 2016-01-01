GÖZ KAMAŞTIRICI BİR ŞEKİLDE GLITTER MAKYAJ YAPMANIN SIRLARI





Son birkaç sezondur parlak ve ışıltılı görünüm hiç olmadığı kadar hayatımızda. Hatta günlük stilimize de imzasını atmakta.

Eğer bu ışıltıyı sadece kıyafetlerinizde taşımakla sınırlandırmak istemiyorsanız, simli ya da diğer adıyla glitter makyaja da başvurabilirsiniz.

Morhipo ekibinden de aldığımız pratik önerilerle glitter makyajın sırlarını galerimizde bulabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken noktaların başında ise risklerle dolu bu makyajda dengeyi tutturmak olmalı.

Her şeyden önce sim kutusuna düşmüş gibi görünmemek için modern ve cool bir glitter makyaj yapılmalı. Bilinen en eski makyaj kurallarından biri, yüzün sadece belli bir bölgesini öne çıkarmamız gerektiğini söyler. Eğer gözlerinizde simli farı tercih ediyorsanız ama dudaklarınız da ön plana çıksın istiyorsanız mat ve parlak dengesini kurmalısınız.

Koyu renk ama mat bir rujla parlak far ikilisi çarpıcı bir görüntü elde etmenizi sağlar. Mat rujun göz önüne çıkmasını isterseniz parmak ucunuzla parlaklık verecek ürünler sürebilirsiniz.