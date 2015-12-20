GRAD HYATT İSTANBUL’DAN TERRARIUM ATÖLYESİ





Grand Hyatt İstanbul, yeşili tasarımla buluşturan, son yıllarda dekorasyonlarda sıkça karşımıza çıkan Terrarium yapımı için bir atölye düzenliyor.

Her ay farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Grand Hyatt İstanbul’un Nisan ayı programında Terrarium Atölyesi yer alıyor. Farklı iklimlerden bitkileri alıp kendi iklimimizde yetiştirebileceğimiz ortam sağlayan bir ekosistem olan Terrarium’un nasıl yapılacağının uygulamalı olarak gösterileceği atölye çalışması Yeşil Sanat Peyzaj Planlama ve Uygulama’dan Kemal Çetin ve Ebru Umut Çetin önderliğinde gerçekleştirilecek.

Latince toprak anlamına gelen ‘terra’ ve akvaryumdan gelen ‘arium’un birleşmesinden oluşan, açık ya da kapalı cam kaplarda düzenlenebilen Terrarium’lar kişiselleştirilebilir olmaları ve bakımlarının kolay olmasıyla ev dekorasyonlarının da vazgeçilmez öğesi haline geldi.

Bitkilerle cam kavanozda buluşmanın keyfini çıkarıp yaratıcılığınızı geliştirirken gündelik yaşamın karmaşasından ve yorgunluğundan 5 ya da 6 Mayıs’taki atölyeye katılarak bir nebzede olsun uzaklaşabilirsiniz.

Terrarium Atölyesi’ne 5 Mayıs, Cuma saat 19.30’da katılacaklar için atıştırmalık ve 2 kadehşarap ikramı bulunuyor. 6 Mayıs’ta 11.00’de gerçekleştirilecek atölye ise etkinliğin sonunda İtalyan pizzaları ve salata ile 1 kadeh şarap ile tatlandırılacak. Grand Hyatt İstanbul’dan bilet satışı sunulan etkinliğe kişi başı katılım 165 TL.

Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için; +90 212 368 1234 veya nagehan.mut@hyatt.com

