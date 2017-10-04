GÜNDE KAÇ FİNCAN KAHVE İÇMELİSİNİZ?

 

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Kahve tüketimi abartıldığında bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Peki günde kaç fincan kahve içmek normaldir? Kahve tüketiminde sınır ne kadar olmalı?

kahve limit

Tip 2 diyabet, bunama, kalp krizi, felç ve karaciğer kanseri riskini azaltıyor; içerisindeki kafein yoluyla metabolizmanızı hızlandırıyor ve kilo vermenize yardımcı oluyor. Kahve, kuşkusuz mucizevi bir içecek. Peki bu faydalarından dolayı fincan fincan kahve mi içmelisiniz? Elbette hayır. İçerisindeki kafeinden dolayı kahve tüketimine belirli bir sınır getirmeniz gerekiyor. Eğer mide ekşimesi, uykusuzluk, anksiyete ve gerginlik gibi şikayetlerin varsa, kahve tüketimi konusunda özellikle dikkatli olmanız lazım.

 

Eating in Color kitabının yazarı Beslenme Uzmanı Frances Largeman-Roth, konu üzerine yapılan çalışmalarda gözlemlenen faydaların 0.25 ml ölçülü 5 fincan kahve ile sınırlı olduğunu belirtiyor. Bu da günde 400 mg kafeine denk gelmekte.

Ancak, güvenli bir şekilde tüketebileceğiniz miktar biraz daha fazla olabilir. Epidemiyoloj Uzmanı Dr. Rob van Dam, araştırmasında, günde 6 fincana kadar kahve içen kişilerin ölüm riski oranlarında bir artış gözlemlenmediğini belirtiyor.

kahve-bagimliligi

Fakat bu miktarları zorlamadan önce biraz düşünmeniz gerek. Eğer yüksek tansiyon, diyabet, anksiyete, reflü gibi rahatsızlıkları kontrol altında tutmakta zorlanıyorsanız, kahve tercihinizi kafeinsiz kahve ile değiştirmeniz iyi olabilir. Sağlıklı olsanız bile, kahvenin etkileri insandan insana değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Molecular Psychiatry’de yayımlanan bir araştırmada, bazı gen varyasyonlarına sahip insanların karaciğerlerinde kafein parçalanmasının daha hızlı olduğu, bu yüzden de yan etkilerine maruz kalmadan daha fazla kahve tüketebilecekleri ortaya konuldu. Bu, tam tersi yönünde de geçerli. Yani, kafeini sindirmekte zorluk çeken insanlarda yan etkiler daha yoğun hissedilebiliyor. Hatta 1 fincan kahve bile gerginliğe yol açabiliyor.

İdeal kahve tüketim seviyenizi nasıl belirleyeceksiniz? Eğer kahve ya da kafein nedeniyle daha da ağırlaşacak bir sağlık sorunun bulunmuyorsa, günde en çok 5-6 fincan kahve tüketmeye çalışmalı ve vücudunuzu dinlemelisiniz.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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