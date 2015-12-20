GÜZEL VE ÇİRKİN FİLMİNİN ÇOK ÖZEL HEDİYELERİNE SAHİP OLUN



Merakla beklediğimiz Güzel ve Çirkin 17 Mart Cuma günü vizyona giriyor.

Filmi izlemek için sabırsızlananları ise güzel bir sürpriz bekliyor. Filmin özel lisanslı ürünlerinden gül desenli ayna ve mücevher kutusuna sahip olmak için yapmanız gereken çok basit. Aşağıdaki sorumuza, doğru cevabı veren 10 şanslı kişi, bu özel ürünlerden birinin sahibi olacak. Yarışmaya instagram üzerinden katılabilirsiniz.

Filmin iki başrol oyuncusunun da aynı olan doğum günü tarihi nedir? Bu tarih aynı zamanda, oyuncu kadrosunun okuma provalarına başladığı tarihle de aynıdır.

Doğru cevabı veren kişiler arasında yapılacak olan çekiliş sonucu kazananlar, 20 Mart Pazartesi günü instagram hesabımızdan duyurulacak. Herkese bol şans!



