GÜZELLİK RUTİNİNİZİ DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRECEK 6 JEL ÜRÜN

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Jel formundaki güzellik ürünleri; hem kolay uygulanabilir olmaları hem de daha taze bir etki yaratmaları nedeniyle yükselişlerini sürdürüyor.

İşte güzellik rutininizi daha da eğlenceli hale getirecek jel yapıdaki ürünler:

First Aid Beauty Hello FAB Ginger and Turmeric Vitamin C Jelly Mask

Cilt tipinizin ne olduğu önemli değil; eğer kızarıklıklarınız ve pul pul dökülen bir cildiniz varsa bu oldukça zengin içerikli jel maskeyi denemelisiniz. Uyguladıktan sonra cildinizin yeniden canlandığını hissedeceksiniz.

Drunk Elephant Beste No 9 Jelly Cleanser

Makyajınızın son katmanını da iyice temizlediğinizden emin olmak istiyorsanız; günün son diliminde kullanmanız gereken ürün bu.

Dior Hydra Life Glow Better Fresh Jelly Mask

Bu mucize maske; narenciye özleri ve kayısı çekirdeği ekstraktları ile dolup taşan içeriği ile cildicildi taze ve parlak bir şekilde bırakıyor.

Estée Lauder Nutritious Vitality8 Radiant Eye Jelly

Yorgun göz altlarına anında etki eden soğutucu formülü ile; kuruluk ve ince çizgilerle de savaşıyor.

Chanel Les Beiges Healthy Glow Gel Touch Foundation

İçeriğinde gül ve SPF de bulunduran bu jel fondöten ile en kusursuz bronz görünümü elde etmeniz mümkün.

Wunder2 Glitter Gelly

Jöle dokusu, o kusursuz göz makyajı görünümünü elde etmenizi sağlar.



