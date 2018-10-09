Gwyneth Paltrow’un İlham Verici Balayı Rotası

Geçtiğimiz günlerde gizlice evlenen Gwyneth Paltrow’dan balayı kareleri gelmeye başladı.

Yapımcı Brad Falchuk ile New York’ta evlenen Oscar ödüllü oyuncu Paltrow, balayı için ise ülkeden uçmayı tercih etti.

Avrupa’da romantik bir tatil gerçekleştiren çiftten gelen kareler ise rüya gibi. Paltrow ve Falchuk, balayı için önce İtalya’ya giriş yaptılar. İtalya’nın onların en sevdikleri tatil yerlerinden biri olduğunu biliyoruz, o yüzden elbette ki bu balayı programına şaşırmadık.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Umbrian sunset Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)’in paylaştığı bir gönderi ( 5 Eki, 2018, 10:25öö PDT )

İtalya’nın Umbria bölgesinde keyifli günler geçiren çiftin kaldıkları yer ise böyle bir manzaraya sahip.

İlerleyen günlerde Paris’e geçen çift, hayallerdeki balayı rotasını da tamamlamış oldu. Uzun siyah trençkotu ve Alexander McQueen spor ayakkabılarıyla kaldıkalrı otelin lobisinde poz veren Paltrow’un durgun ve rahat görünen balayı ışıltısını çok sevdik.