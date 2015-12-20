HAFTAYA SAĞLIKLI BAŞLAMANIN 4 ADIMI



Haftaya Pazartesi sendromu ağırlığıyla başlamanın size hiç bir faydası olmayacak. Haftanın ilk günü, daha zinde ve sağlıklı olmanız, tüm haftayı keyifle geçirmenizi sağlayacak.

Sağlıklı beslenmeyi ve bol su içmeyi hedef koyarak güne başlamak ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek. Sağlıklı beslenmeyi göz önünde bulundurunca, uzun bir alışveriş listesi telaşına girip, kendinizi strese sokmayın hiç.

Belki sadece içerisinde salatalık ve limonun yer aldığı detoks suyu yaparak bile başlayabilirsiniz. Basit düşünmenizde fayda var.

Kendinize bir stres topu almaya ne dersiniz? Öfkenizi belli bir yere yönlendirmenizi sağlamış olurken, aynı zamanda yazmaya bağlı olan bilek ve kol ağrısını da önlemiş olursunuz.

Hepimiz bir süre içinde de olsa, kendi tembelliğimizin kurbanı olabiliyoruz. Fakat erteleme döngüsünden çıkmak için uğraşıyorsanız, bu bile büyük bir adım. Yapmanız gereken bir sonraki şeyi biliyorsunuz değil mi? Ertelemeye son verin.

Kendinize bir dinlenme günü verin. Tüm haftayı daha zinde ve programlı geçirmek için bunun şart olduğunu unutmayın.

