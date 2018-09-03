Hailey Baldwin Justin Bieber’ı Sakinleştiriyor

2018 yazı; pek çok ünlü ismin sürpriz nişanlarına sahne oldu. Bunlardan ilki kuşkusuz Justin Bieber ve Hailey Baldwin çiftininkiydi.

Jelena çiftinin fan kitlesinin tepkilerini bile aşmayı başaran ikilinin düğünü heyecanla beklenirken; çifte yakın kaynaklar ilişkinin dinamikleri hakkında konuşmaya devam ediyor.

US Weekly’ye konuşan kaynaklara göre; Justin’in “çılgın” döneminin sonlanmasındaki en önemli isim Hailey Baldwin.

“Justin gerçekten Hailey’e aşık. Onun sakinliğini ve uyumluluğunu gerçekten çok seviyor” şeklinde konuşan kaynak “Hailey, Justin’i oldukça sakinleştirdi, onu bir adam olarak değiştirdi. Bu yüzden Justin onun sonsuza kadar arkadaşı ve ruh eşi olduğunu düşünüyor.” şeklinde ekledi.

Yeni Justin Bieber’ın mutlu ve aşık olduğu ise çiftin sokak karelerinden oldukça belli.

“Justin, çılgın dönemini sonlandırdı. Dışarıya çıktığında hayranlarıyla daha fazla konuşuyor. Dünyaya Hailey’e aşık olduğunu ve değiştiğini göstermekten memnun.”

Aynı kaynak; düğün hakkında ise “Medya güvenliği olan; sadece arkadaşlar ve aile arasında gizli bir düğün istiyorlar” ifadesini kullandı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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