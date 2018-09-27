Hangi Diziyi Sabırsızlıkla Bekliyorsunuz?

 

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Yeni yayın döneminin başlamasıyla gözler merakla beklediğimiz yapımlara çevrildi.

Yayınlanmasını heyecanla beklediğiniz dizi hangisi?

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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