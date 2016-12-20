HANGİ ERKEK NASIL KONDOM TERCİH EDİYOR?



Kondom tercihleri, erkeklerin karakterleri hakkında bize bir şeyler fısıldıyor…

Günümüzde raflarda renk renk, çeşit çeşit çeşit kondomlara rastlamak mümkün. Kuzu derisinden yapılan ultra ince olanlardan, etrafı çilek kokusuyla kaplayanlara kadar birçok çeşit kondom kullanıma hazır bekliyor. Bu durumda herkesin bir favori kondomu da var demek hiç de yanlış olmaz. Peki hangi erkek hangi kondomu neden tercih ediyor? Erkeklerin bu tercihi üzerinden bir karakter analizi yapabilmek mümkün mü? Beraber bakalım…

