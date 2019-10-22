Kadınların Orgazm Olmasını Engelleyen 10 Neden

Birçok kadın, cinsel ilişkiden zevk alamıyor. Cinsel ilişkiden zevk alamayan, orgazmı yarım kalan kadınlar, bunun için kendini mutsuz ve suçlu hissedebiliyor. Kadınlarda boşalamama nedenlerine ve basit çözüm yollarına göz atmaya ne dersiniz?

Genel olarak seks yapmanın çok fazla zevk vereceği gibi bir algı var. Bu doğru değil. Seks bazen orgazm doruklarına ulaştıramayabilir, hatta hiç zevk bile vermeyebilir.

Kadınlar Neden Orgazm Olamıyor?

“Kadınlarda orgazm süresi çok uzundur, kadınlar arka arkaya boşalabilirler, kadınlar orgazm olurken titrerler” gibi bir kısmı doğru ama genelleme yapılmayacak kadar yanlış bilgiler; kadınları, “Neden orgazm olamıyorum?” diye bunalıma sokabiliyor. Unutmayın ki, seks sırasında zevk almayı etkileyen çok sayıda faktör vardır. İşte o faktörlerden bazıları…

#1 Partneri Tatmin Etme Duygusu

Kadınların orgazm olmamasının nedenleri

Partnerinizi mutlu etmek için sekse konsantre olmaktansa, onun zevk alıp almadığına dikkat etmek, sizin yaşanılan cinsel birleşmeden yeterince zevk almamanızı sağlıyor olabilir. Tıpkı onun gibi siz de orgazmı hak ediyorsunuz, o yüzden onu düşünmeyi bırak. Aldığınız zevki artırmanın yollarını arıyorsanız, şu yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

#2 Yeni Şeyler Denemeyi Söylemekten Çekinme

Kadınlar neden orgazm olamaz?

Yatakta yeni şeyler denemek istiyor ve partnerinizin bunu hoş karşılamayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ya da söylemekten çekiniyor ve yenilikleri arzuluyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda isteklerinizi partnerinizle paylaşın ve yeniliklere kucak açın. Evet, bunu yapın!

#3 Ön Sevişmeyi Uzatmama

Kadınlar yatakta nasıl mutlu olur?

Partneriniz çok hızlı davranıyor ve ön sevişmeyi atlıyor olabilir. Kadınlar için ön sevişme gerçekten önemli bir konu ve erkekler kadar zevk alma süreleri kısa değil. Bu da sizin orgazm olmanızı etkileyen önemli bir sebep olabilir

#4 Vücudu Kusurlu Bulma ve Sevişirken Gerilme

Orgazm olmama nedenleri ve gerçekler

Vücudunuzu kusurlu buluyor ve onu pek de sevmiyorsanız, sevişirken sevmediğiniz bölgeleri saklama, ışığı kapalı tutma, kendinizi bilinç dışı ya da bilinçli bir şekilde sakınıyor ve bu bağlamda da gergin hissediyor olabilirsiniz. Bu sizin orgazm olmamanıza neden olmakla kalmaz, cinsel ilişkiden hemen hemen hiç keyif almamanıza da neden olur.

#5 Vajinal Kuruluk

Orgazm olmama sebepleri

Cinsel olarak uyarılmış hissetmesine rağmen, birçok kadın vajinal kuruluk yaşayabilir. Bu, bir kadının hayatının belirli aşamalarında, özellikle menopoz veya emzirme döneminde yaşadığı normal bir durumdur. Böyle durumlar yaşadığınızda, kayganlaştırıcı ürünler kullanmanızda fayda var.

#6 Klitorisin Yeterince Uyarılmaması

Birçok kadın cinsel ilişki sırasında penetrasyon yoluyla doyum noktasına malesef ulaşamaz. El kullanımı klitorisin uyarılmasında hızlandırıcı bir etki yapacaktır.

#7 Orgazm Olmayı Takıntı Haline Getirme

Orgazm olmayı takıntı haline getirmek, sizi strese sokabilir ve cinsel ilişkiden zevk alamayabilirsiniz.

#8 Depresyon

Önceden yaşanmış kötü anılar, yapılacaklar, ödenecek borçlar…Tüm bunların aklınızdan hiç çıkmaması ve depresyon, cinsel ilişkiden zevk almanızı engeller.

#9 Vajinismus

Vajinismus, kadınlarda vajinayı saran pelvik kasların istemsiz kasılmasıyla ortaya çıkan durumdur. Vajina bu durumda daralabilir ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Vajinismusun nedenleri fiziksel (örneğin endometriozis) veya psikolojik (depresyon, anksiyete, travma) olabilir. Bu durumlarda, uzman bir jinekoloğa başvurun.

#10 Anorgazmi

Bu durumu yaşayan bir kadın, bolca uyarılmaya ve cinsel arzuya rağmen, orgazma ulaşamaz. Menopozun bazı evrelerine bağlı olabilir, ancak bundan daha karmaşıktır. Ayrıca stres ve endişe dönemleriyle bağlantılı olabilir.

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