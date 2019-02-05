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Her Gün Bakımlı Görünmek İçin Uygulamanız Gereken 10 Temel Şey

Her daim bakımlı olmayı hayal etsek de günlük tempoda bunu pratiğe dökmek oldukça zor olabiliyor. Ancak iş, sandığınızdan daha kolay. Çantanızda ya da ofisteki çekmecenizde bulundurmanız gereken joker ürünlerle her daim bakımlı görünmeniz mümkün.

İşte her gün bakımlı görünmek için uygulamanız gereken 10 temel şey:

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (3)

Burt’s Bees Lemon Butter Kütikül Kremi

Kütikül yağları sizin için biraz fazla uygulaması zorsa, ellerinizi yumuşak ve pürüzsüz hale getirecek olan bu besleyici kütikül kremini deneyin.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (4)

Silke Saç Lastikleri

Yanınızda her zaman bir kaç adet saç lastiği bulundurmanız gerektiğini söylememize gerek yok değil mi? Saçlarınızı yıpratmayacağı için saten olanlarını tercih edin.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (5)

Nails Inc Express Oje Çıkarıcı

Yolda giderken ojenizin aşındığını farkettiyseniz, tüm gün ellerinizi saklamanıza gerek yok. Çekmecenizde bulunduracağınız bu oje çıkarıcı ile soruna hemen bir çözüm bulun.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (6)

Beauty Blender Blotterazzi

Evden kusursuz görünümde çıkabilirsiniz ancak ofise vardığınızda aynı mükemmeliyeti bulamamanız mümkün. Paniklemeyin, çantanızda bu yağ emici süngeri bulundurun.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (7)

Beautyblender Liner Designer

Kötü bgörünen bir göz makyajıyla günü bitirmek istemiyorsanız, çantanıza atmanız gerekenlerden.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (8)

Leighton Denny Under Cover Base Coat

Tırnağınız kırılmaya uygun ise, çok parlak veya göz alıcı renklerden kaçının. Yumuşak renklerde base coat işinizi görecektir.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (9)

Morgan Taylor Yenileyici Kütikül Yağı

Ellerinizin bakımlı görünmesi, en başta kütiküllerinin sağlıklı görünmesinden geçiyor.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (10)

Lano-Lips Rose El Kremi

Soğuk havalarda çatlayan ellerinize bakım yapın.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (1)

Anastasia Beverly Hills Duo Brush (7B)

Kaşlarınızı doldurmadığınız veya sabitlemediğiniz zamanlarda bile, bu fırçayla sadece tarayıp çıkmanız; görüntünüzde gözle farkedilir bir değişime sebep olacak.

HER GÜN BAKIMLI GÖRÜNMEK İÇİN UYGULAMANIZ GEREKEN 10 TEMEL ŞEY (2)

Leighton Denny Kristal Törpü

Tırnaklarınızın uzun veya kısa olmasına bakmaksızın, şekillendirmek ve düzleştirmek için her zaman bir tırnak törpüsü bulundurun. Kristal olanlar en hijyenik ve dayanıklı seçim olacaktır.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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