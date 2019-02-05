Her Gün Bakımlı Görünmek İçin Uygulamanız Gereken 10 Temel Şey

Her daim bakımlı olmayı hayal etsek de günlük tempoda bunu pratiğe dökmek oldukça zor olabiliyor. Ancak iş, sandığınızdan daha kolay. Çantanızda ya da ofisteki çekmecenizde bulundurmanız gereken joker ürünlerle her daim bakımlı görünmeniz mümkün.

İşte her gün bakımlı görünmek için uygulamanız gereken 10 temel şey:

Burt’s Bees Lemon Butter Kütikül Kremi

Kütikül yağları sizin için biraz fazla uygulaması zorsa, ellerinizi yumuşak ve pürüzsüz hale getirecek olan bu besleyici kütikül kremini deneyin.

Silke Saç Lastikleri

Yanınızda her zaman bir kaç adet saç lastiği bulundurmanız gerektiğini söylememize gerek yok değil mi? Saçlarınızı yıpratmayacağı için saten olanlarını tercih edin.

Nails Inc Express Oje Çıkarıcı

Yolda giderken ojenizin aşındığını farkettiyseniz, tüm gün ellerinizi saklamanıza gerek yok. Çekmecenizde bulunduracağınız bu oje çıkarıcı ile soruna hemen bir çözüm bulun.

Beauty Blender Blotterazzi

Evden kusursuz görünümde çıkabilirsiniz ancak ofise vardığınızda aynı mükemmeliyeti bulamamanız mümkün. Paniklemeyin, çantanızda bu yağ emici süngeri bulundurun.

Beautyblender Liner Designer

Kötü bgörünen bir göz makyajıyla günü bitirmek istemiyorsanız, çantanıza atmanız gerekenlerden.

Leighton Denny Under Cover Base Coat

Tırnağınız kırılmaya uygun ise, çok parlak veya göz alıcı renklerden kaçının. Yumuşak renklerde base coat işinizi görecektir.

Morgan Taylor Yenileyici Kütikül Yağı

Ellerinizin bakımlı görünmesi, en başta kütiküllerinin sağlıklı görünmesinden geçiyor.

Lano-Lips Rose El Kremi

Soğuk havalarda çatlayan ellerinize bakım yapın.

Anastasia Beverly Hills Duo Brush (7B)

Kaşlarınızı doldurmadığınız veya sabitlemediğiniz zamanlarda bile, bu fırçayla sadece tarayıp çıkmanız; görüntünüzde gözle farkedilir bir değişime sebep olacak.

Leighton Denny Kristal Törpü

Tırnaklarınızın uzun veya kısa olmasına bakmaksızın, şekillendirmek ve düzleştirmek için her zaman bir tırnak törpüsü bulundurun. Kristal olanlar en hijyenik ve dayanıklı seçim olacaktır.