H&M BU KEZ ERDEM İLE TASARIMCI İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİYOR





H&M bu yıl tasarımcı iş birliğini Londra merkezli modaevi ERDEM ile gerçekleştiriyor. Alexa Chung, Ruth Negga ve Keira Knightley gibi ünlü yıldızların severek giydiği modaevinin tasarımlarını kırmızı halıda sıklıkla görmek mümkün.

A first glimpse of #ERDEMxHM, worn by @imaanhammam. Spread the love and tag someone who will also fall for this piece. @erdem H&M (@hm)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Tem 2017, 10:15 PDT )

Erdem Moralıoğlu modanın en romantik kreatörlerinden biri; zarif bir biçimde ustalıkla işlenmiş parçaları, güzelliğin gücünü tarihsel referansları ve kişisel öyküleri araştırarak kutluyor.

ERDEM MORALIOĞLU x H&M ünlü feminen kadın giysilerinden, bir aksesuar serisinden ve ilk kez, erkeklere özel bir koleksiyondan oluşan komple bir gardırobu içerecek.

Baz Luhrmann’ın yönetmenliğinde koleksiyon için çekilen filmi ise aşağıdan izleyebilirsiniz.



