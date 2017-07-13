H&M BU KEZ ERDEM İLE TASARIMCI İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

H&M bu yıl tasarımcı iş birliğini Londra merkezli modaevi ERDEM ile gerçekleştiriyor. Alexa Chung, Ruth Negga ve Keira Knightley gibi ünlü yıldızların severek giydiği modaevinin tasarımlarını kırmızı halıda sıklıkla görmek mümkün.
Erdem Moralıoğlu modanın en romantik kreatörlerinden biri; zarif bir biçimde ustalıkla işlenmiş parçaları, güzelliğin gücünü tarihsel referansları ve kişisel öyküleri araştırarak kutluyor.
ERDEM MORALIOĞLU x H&M ünlü feminen kadın giysilerinden, bir aksesuar serisinden ve ilk kez, erkeklere özel bir koleksiyondan oluşan komple bir gardırobu içerecek.
Baz Luhrmann’ın yönetmenliğinde koleksiyon için çekilen filmi ise aşağıdan izleyebilirsiniz.