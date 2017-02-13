İÇİNDEN ÇIKMAK İSTEMEYECEĞİNİZ 11 KÜTÜPHANE



Dünya üzerinde görülmeye değer, adeta bir kitap cenneti olan 11 kütüphaneyi sizin için listeledik.

İşte içinden çıkmak istemeyeceğiniz o kütüphaneler…



Admont Abbey Kütüphanesi

Avusturya’da bulunan Admonnt Abbey, dünyanın en eski manastırı olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük manastır kütüphanesini de içerisinde barındırmaktadır. 1776 yılında inşaatı bitirilen bu muhteşem kütüphane, 48 penceresi ile salona göz kamaştırıcı bir doğal aydınlatma sunarken, yaklaşık olarak 700.000 kitaba da ev sahipliği yapıyor.