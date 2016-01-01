IGOR YENİ KOLEKSİYONUNU BLOGGERLARLA BULUŞTURDU





İspanya’nın sıcak ve renkli hayatını koleksiyonlarına yansıtmasıyla tanınan IGOR, sonbahar/kış koleksiyonun da birbirinden canlı renklere yer vererek koleksiyonunu Yalı Spor Kids ev sahipliğin de bloggerlarla buluşturdu.

Kadınlara ve çocuklara yönelik tasarladığı ürünlerle ön plana çıkan IGOR, sağlık ve şıklığı bir araya getirerek özellikle annelerin vazgeçilmez markaları arasındaki yerini pekiştiriyor.

İspanya’nın ünlü ayakkabı markası IGOR; ilkbahar/yaz koleksiyonun da yer alan renkli sandaletlerden sonra; yeni sezon için tasarladığı birbirinden renkli, sağlıklı ve şık ürünlerini Mavi Bebeğim ,Gizem Zor, Zeynep Zeze, Melek İçmeli ,Burçin Kaya ,İmren Gürsoy ve Begüm Turan gibi anneler tarafından örnek alınan blogger annelerin katılımıyla Mall of İstanbul Yalı Spor Kids mağazasın da tanıttı.

İspanya’nın renkli hayatını tasarımların da yansıtmak amacıyla yola çıkan marka; bu sezon özellikle rengarenk panduflarıyla ve sevilen yağmur botlarından sonra Snow ve Topo Ski adı verilen iki kar botu ile de yeni sezon da iddiasına devam ediyor.

PANDUFLAR

Özellike okul ve ev de rahat adımlar atılmasını amaçlayan IGOR firması çocuklar için en iyisini hayal ederek birçok özelliği bir araya getirdi ve birbirinden farklı ilk adım ile başlayan panduflar tasarladı.Özelliklere baktığımız da Flex Foam teknolojisi ile ayak tabanı ısındıkça ayağın şeklini alan,hafızalı iç ped ile maksimum rahatlık sağlayan, esnek ve yumuşak yapısıyla her adım da hafiflik hissi arttıran, ark desteği sayesin de çocukların ayak gelişimine katkıda bulunmak ile kaymayı önleyen tutucu termo parçalar ile güvenli adım atmanızı sağlamaktadır.

IGOR TOPO SKI & SNOW

İçleri kürklü olan bu modeller ile çocukların ayakları sıcacık kalmakla birlikte, terleme yapmayan özel kumaşlar İspanya’da incelikle tasarlanmıştır .Anatomik yapısıyla zamanla ayak şeklini alan bu botlar ile minik igorcular için kış hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Daha fazla bilgi için www.sorteks.com.tr veya www.markamixi.com dan ulaşabilirsiniz.



