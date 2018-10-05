Instagram’a Yeni Gelen Güncellemeyle Neler Değişti?

Instagram, yeni Nametag özelliği ile kullanıcıların birbirlerini izlemesini oldukça kolaylaştıran bir güncellemeyle karşımızda.

Kısaca; gerçek hayatta tanıştığınız kişileri hızlı bir şekilde takip etmenin yeni bir yolu bu. Nametag (Barkod da denebilir) olarak adlandırılan bu özellik, telefonunuzdaki kullanıcı adınızın taranmasına izin veren bir biçimde çalışıyor. Bu etiketi ek tasarımlar, renkler ve çıkartmalarla da özelleştirilebilirsiniz.

Benzer işlevler diğer sosyal medya ağlarında zaten mevcuttu. Twitter, Facebook ve Snapchat kullanıcıları, başkalarının kimlik taramasını gerçekleştirerek, kullanıcı hesabının hızlıca bulunması için QR kodları oluşturuyordu, hatta Spotify da müzik parçaları için aynı şeyi sunmakta.

Nametag Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Bu özelliği kullanmak için profilinize gittikten sonra, sağ üstteki menü düğmesine basın ve kendi kodunuzu görüntülemek için “İsim Etiketi” ni seçin. Başka birinin kodunu taramak istediğinizde ise bunu doğrudan kameraya kaydırarak, etikete odaklanarak ve ekranda basılı tutarak yapabilirsiniz.

Güncelleme küresel olarak tüm hesaplara geldi. iOS ve Android’de mevcut.

Nametag’ın yanı sıra, instagram bazı ABD üniversitelerinde, okulunuzu, sınıf yıllarınızı ve üyeliğinizi eklemenizi sağlayacak yeni bir biyografi alanı da test ediyor. Bu bilgiyi aramak, o kurumdaki herkese ait bir dizini göstererek sınıf arkadaşlarını bulmayı ve eklemeyi daha kolay hale getirecek ve Facebook’un sizinle ilgili daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak.