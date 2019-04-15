Instagram’da Takibe Almanız Gereken 5 Minimalist Aksesuar Markası

Aynı anahtar parçalarla stilinizi pekiştirmeye devam mı?

Baharla birlikte her şeyin tazelenmesini sağlamaya çalışırken trendlere uygun birkaç minimalist aksesuar markasından yeni parçalar seçmeye ne dersiniz?

Zamansız seçimlerle yeni başlangıçlara hazırsanız aşağıdaki önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla seçeneğiniz olduğunu belirtelim.

J. Hannah

J. Hannah, ultra minimalist tasarımlarıyla herkesin kalbini kazanmayı başaran bir marka. Klasik ve zamansız modeller için heyecanlanmamak ne mümkün.

KINN

Minimalist parçalardan, barok inci küpelere kadar KINN’in koleksiyonunda her parçaya vurulmak mümkün. Ailenin nesilden nesile aktarılan zamansız eşyaları gibi adeta…

Bagatiba

Bagatiba’nın tüm koleksiyonunda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Vintage esintili parçalardan, modern küpelere kadar uzanan bir yelpazeye sahip. Günlük stiliniz için biçilmiş kaftan.

Bing Bang

Bing Bang, günlük görünümünüzde tercih edebileceğiniz pek çok parçaya sahip. Zarif ve kesinlikle dikkat çekici.

Stella and Bow

Halka küpe kullanmaktan asla vazgeçemiyorsanız Stella and Bow markası tam size göre.