Instagram’da Yıldızı Parlayan En Popüler Saç Aksesuarları

 

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Saç bantları, klipsli tokalar ve saç modellerini parlatmaya yarayan diğer aksesuarlar.

Her biri kendine özgü bir estetikle, özellikle de 2019 yılında tam kadro hayatımızda olmaya hazırlar. Tokaların canlanarak yeniden hayatımıza girmesi, instagram’da da fırtınalar estiriyor.

Bu sezon bir saç tokası edinmeniz konusunda ısrarcıyız. 

Kadife elbisenizle tercih edebileceğiniz inci detaylı küpeler ya da ekstra şıklık için ipeksi dokunuşlar…

El yapımı reçine saç aksesuarları veya deniz kabuğu gibi büyüleyici şekillerdeki ışık saçan saç tokaları sık sık karşınıza çıkacak modellerden.

Görünümünüzü daha da özgünleştirmek için zahmetsiz ve ekonomik bir yol tam karşınızda.

Saç aksesuarı alışverişine çıkmadan önce de aşağıdaki sokak stillerinden ilham almayı unutmayın. 

Kapak görseli: @deborarosa

Bu çarpıcı tasarım içinde ışıldamamak ne mümkün. 

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Day Dreaming☁️

A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on

İncilerle kuşanmış bir clipsli toka için heyecanlanmak…


@helenacuesta

Sadece renkli tokalarla bile o cazibeyi yakalamak oldukça mümkün. Cesur olun ve gökkuşağı paletinde kaybolun. Birden fazla klips toka takmayı sakın es geçmeyin.

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A lit bae

A post shared by Michelle Li (@himichelleli) on

Saç aksesuarları özellikle de kısa saçlar için biçilmiş kaftan, değil mi? 


@laurencaruso_

Basit ve oldukça etkili. Minimal parçalar arayışında olanlara önerilir…

Elinizdeki tüm parçaları aynı gün kullanmaya ne dersiniz?

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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