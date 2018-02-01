INSTAGRAM’IN YENİ TRENDİ: OPAL SAÇLAR!





Instagram’daki saç rengi trendleri sonsuz gibi gözüküyor olabilir, haklısınız! Ve şimdi bu trendlere bir yenisi daha eklendi.

Şarap rengi ve tarçın kahvesinden sonra şimdiki trend pastel renklerin hakim olduğu opal saçlar. Instagram’da 18.900 opal saç etiketli fotoğraf var, opal saç rengi 2017’yi ele geçiren deniz kızı ve unicorn trendiyle ilgili en tatlı özellikleri kendine topluyor.

Platinyum saçın üzerine gümüş pembe ve buz mavisi gölgelerin karıştığı açık şeftalimsi bir ton düşünün.

Eğer geçen sene saçınızı platinyuma boyattıysanız ve küçük değişiklikler yapmak istiyorsanız opal saçın hafif mor, pembe, şeftali ve mavi tonları tam da aradığınız değişiklik olabilir. Hızlı bir göz atmayla bu saç renginin ne kadar çeşitli olduğunu da görebilirsiniz. Mor ağırlıklı bir renk isterseniz ametist tonlarına kayıp daha pastel bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Koyu saçlara sahip olan insanların o parlak ve açık renkli gölgeleri elde etmesi tabii ki zor olacaktır. Bazı saç stilistleri bu soruna da bir çözüm getirerek opal saçın koyu renk versiyonunu da yaptılar.



