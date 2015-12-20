INTIMISSIMI VE CHIARA FERRAGI İŞ BİRLİĞİ



Dünyanın en ünlü blogger’ı Chiara Ferragni, Intimissimi on Ice 2017, ‘A Legend of Beauty’ show’unun yeni kostüm tasarımcısı oldu

Sosyal medya’nın büyükler sahnesinden, dünyanın en etkili ve beklenen açık hava tiyatrosu sahnelerine: Chiara Ferragni 2017 yılının Intimissimi On Ice show, A Legend of Beauty’nin yeni kostüm tasarımcısı olacak.

Dünyaca ünlü İtalyan moda önderi ve girişimcisi, çok beklenen muhteşem buz performansı gösterisinin sahne kıyafetlerini tasarlıyor olacak. Intimissimi tarafından bir araya getirilen ekibe kendi tarzını ve vizyonunu verecek olan Chiara Ferragni bu yılki etkinliği daha da özel kılacak.

Verona’nın Arenası müzik ve buz pateni dünyasının en parlak yıldızlarını ağırlayacak. Feminenliğin estetiğine ve İtalyan kalitesine dikkat çekmek isteyen Intimissimi, bu show’a olan inancını 2014 yılından beri (bu yılki dördüncüsü olacak) yapımda önemli isimlerle çalışarak gösteriyor. Bu yıl ise yaratıcılığı ile İtalya’yı dünyada etkileyici bir şekilde temsil eden Chiara Ferragni ile anlaştı.

1987 yılında Cremona’da doğan ve The Blonde Salad’ın kurucusu olan Chiara Ferragni, kendi ismini taşıyan moda markasının kreatif direktörlüğünü yapıyor. Instagram hesabında neredeyse 10 milyon takipçisi bulunan Chiara, Uluslararası düzeyde sosyal ağlarda en çok ses getiren kişi olarak tanınıyor.

‘Bu etkinlikle işbirliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu show’u önceden de izleme şansı bulmuştum ama Intimissimi ile olan iş birliğim kendiliğinden başladı diyebilirim. Benim için bir kostüm tasarımcısı olarak çalışmak bir ilk olacak, bu önceden hiç yaşamadığım bir deneyim’.

