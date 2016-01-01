IŞILTISIYLA PARLAYACAĞINIZ EN COOL PAYETLİ ELBİSELER



Parti sezonunda giymek için en ideal payetli elbiseler listeniz çoktan hazır olabilir ama bu modellere de göz atmadan alışverişe çıkmamanızı öneririz.

Payetli bir elbise tercih ettiğiniz zaman ortamı kimin ateşlediği bellidir zaten! Payetli elbiselerinizi sadece gece giymeyi tercih etmenin ötesinde, gün boyunca da giyebilir ve gardırobunuzdaki en eğlenceli parça haline getirebilirsiniz.

Payetli elbiselerin bu sezon sıcacık olduğunu da unutmayın. Eğer içinizi ısıtmaya hazırlanan payetli elbiselerden bir seçim yapmayı düşünüyorsanız, galerimize göz atmayı unutmayın.

Gigi Hadid

dailymail.co.uk