İSTEDİĞİMİZ GİBİ..





Elidor’ un özgürlüğü odağa koyarak ve genç kızların istedikleri gibi hareket etmelerini destekleyerek başlattığı “hayat senden yana, hayat bildiği gibi gelsin”kampanyalarına bir yenisi eklendi.

Elidor kampanya etkileri gittikçe gündemi konuşturan öğelerden biri haline geliyor. Son reklam kampanyasında

“Özgürlük Doğamızda Var” diyor ve genç kızların yaşam stillerine bakış açısını bir kez daha ortaya koyuyor.

Elidor yeni reklam filmi ile, genç kızların seçtikleri yaşam stili ne olursa olsun hayatın her noktasında; meslek, okul seçimlerinde, giyim tercihlerinde, hobilerinde istedikleri doğrultuda hareket etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

ÖZGÜRLÜK DOĞAMIZDA VAR!

#istediğimizgibi

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Dünyanın bize sunduğu tüm imkanları yaşayabiliriz, yaşatabiliriz ve hayata geçirebiliriz.

Tek başımıza yaşayabiliriz,

Saçımızı kısa kestirebiliriz,

İstediğimizi giyebiliriz,

Futbol taraftarı olabiliriz,

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2 farklı meslekte aynı anda çalışabiliriz,

Avukat, pilot, blogger, seyahat tutkunu, şampiyon yüzücü olabiliriz,

Mesleğimizi, tercihlerimizi, kıyafetlerimizi, saç stilimizi, hayata tutunma biçimimizi biz belirleriz; #istediğimizgibi

Biz istediğimizi giyeriz, istediğimizi yaparız! Çünkü özgürlük doğamızda var!



