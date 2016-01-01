JAY-Z BEYONCE’Yİ ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ!





Son albümü 4:44 ile bu yılın Grammy adayları arasında yer alan Jay-Z; 9 yıllık eşi Beyonce‘yi aldattığını itiraf etti.

47 yaşındaki ünlü prodüktör ve rapper Jay-Z, New York Times’tan Dean Baquet ile gerçekleştirdiği röportajda eşini dokuz yıldır aldattığını söyleyerek, boşanabileceklerini ifade etti.

Geçmişinde aldığı yaralardan dolayı ilişkisinde sadakat sorunu çektiğini belirten Jay-Z duygularını şu şekilde ifade etti: “Hayatta kalma moduna girdiğinizde ne yaparsınız? Bütün duygularınızı kapatırsınız. Kadınlara karşı bile… Duygusal olarak kapandığınızdan birine bağlanmanız da mümkün olmaz. Benim açımdan bu çok derin bir süreç… Ve sonra her şey bundan sonra meydana gelmeye başlar: sadakatsizlik.”

“Bilirsiniz, çoğu insan çekip gider ve insanların boşanma ihtimali kendilerini göremediklerinden yüzde 50 gibi olur. Fakat en zor şey; birinin yüzünde ona acı çektirdiğinizi görmeniz ve kendinizle yüzleşmeniz gerektiğini fark etmenizdir.”

Jay-Z’nin eşini aldattığı iddiaları, Beyonce’nin çok konuşulan son albümü Lemonade ile birlikte ortaya çıkmıştı.



