Kamera Arkası: Serenay Sarıkaya Çekiminin Güzellik Sırları

Ekim 2018 kapağımızın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın kamera arkasına davetlisiniz. Çekimin güzellik adımlarını ve kullanılan ürünleri görmek için yazıda gezinmeye başlayabilirsiniz.

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REDKEN, Hardwear 16 Saç Şekillendirici Jel

SAÇ:

“Serenay’ın saçlarını nemli bir seviyeye getirdikten sonra Redken Hardwear 16 Süper Güçlü Tutucu Saç Şekillendirici jel kullanarak şekil verdik. Gün içerisinde ürünü tekrar tazeleyip, geniş aralıkları bulunan bir tarak ile taradık. Son olarak saçlarını hafifçe dağıtarak maskülen bir görünüm kazandırdık.”

Saç Artisti – İbrahim Zengin

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HEAD & SHOULDERS, Suprême Nem Şampuan

MAKYAJ:

“Serenay’ın gözlerinde Chanel Illusion d’Ombre Epetant 84 far kullanarak parlak bir etki yaratmak istedik. Üzerine, ıslak bir görünüm sağlamak için Pat McGrath Vinyl Gloss uyguladık. Cildi çok güzel ve pürüzsüz. Bu nedenle çok ince yapılı bir fondöten uyguladık. Nars’ın Khartoum Dark 4 fondöteni ile yanaklarda gölge yarattıktan sonra allık olarak da M.A.C Vintage Rose kullandık.”

Makyaj Artisti – Elçin Mutlu

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NARS, Sheer Glow Foundation Khartoum Dark 4 Fondöten

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BECCA, Shimmering Skin Perfector Pressed Highliter

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CHRISTIAN LOUBOUTIN, Rouge Louboutin OEil Vinyle Luminous Ink Liner

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GUERLAIN, La Petite Robe Noire Lips Ruj

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CHANEL, Illusion d’Ombre Göz Farı

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KIKO, Dark Treasure Rosy Champagne Air Göz Farı

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GLOSSIER, Balm Dotcom Cilt Balmı