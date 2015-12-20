KARDİYO YAPMAKTAN SIKILANLARA FİT IN CLASS’TAN ETKİLİ GRUP DERSİ ÖNERİLERİ



Yağ yakmak deyince akıllara “Kardiyo yapmak” , kardiyo deyince de akla muhtemelen yürüyüş bandında saatlerce koşmak geliyor olabilir.

Aslında kardiyonun tek yolu koşu koşmak ya da yürümek değil, kalp ritmini hızlandırarak yağ yakımını destekleyici egzersizler yapmaktır. İşte tek bir üyelikle kullanıcılarına yüzlerce farklı salonda onlarca farklı grup dersi deneyimi sunan Fit in Class’tan kardiyo etkisi yaratacak grup egzersizleri

Pilates

60 dakika ve daha uzun süreli yapılan her egzersizde yağ yakımı gerçekleşir. Pilates vücut ağırlığı ile yapılan dirence dayalı egzersizleri içerdiği için yağ yakımını ve gelişiminizi destekler. Fit in Class üyeliğinizle Pro Studio, Pamukspor, Qualitasspa, Gym Bebek, Gym Maslak, PilateStudio, W Sports Club, Thin Spa, Reef Fitness ve daha birçok salon ve stüdyoda pilates derslerine girebilirsiniz

Zumba

Zumba yaparak kardiyo egzersizi gibi nabzı yükselterek hızlı kalori ve yağ yakımını sağlayabilirsiniz. Fit in Class üyeliğinizle For Angels Fit Club, Life Express Fitness, The Meridian Club, Thin Spa Fitness, W Sports Club, West Life Club ve daha fazla salonda zumba aktivitelerine katılabilirsiniz.

Spinning

Grup egzersizleri arasında kardiyo bakımından en etkili olan grup derslerinden biri; hızlı tempo ile bisiklet üzerinden yapılan spinning dersleridir. Fit in Class üyeliğinizle Urban Riders, Zone Club, Mood City, The Gym A Plus, Da Vinci Fitness, Palestra Fitness, W Sports ve daha fazla salonda spinning keyfini salon üyeliğine gerek duymadan yaşayabilir ve forma girebilirsiniz.

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