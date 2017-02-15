KERASTASE’TAN YEPYENİ BİR SALON BAKIM RİTÜELİ: SAÇ DETOKS PROGRAMI





Etkinliği klinik olarak kanıtlanmış, eşsiz cihazlarla sunulan ilk saç bakım ritüeli

Kérastase, 1964’ten beri saçları güzelliğin öncüsü haline getirmek için keşfettiği öncü teknolojiler, ürünler ve kişiye özel saç bakım ritüelleriyle mükemmelliğin sınırlarını zorluyor.

Danışman kuaförler tarafından detaylı ve profesyonelce yapılan saç derisi ve saç analizi sonrası, ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda önerilen salon bakım ritüelleri ile saçlarda muhteşem dönüşümler gerçekleştiriliyor.

Etkileyici bir görünümün sırrı sağlıklı saçlarda gizlidir. Sağlıklı bir saç için ise öncelikle sağlıklı bir saç derisine sahip olmak gerekir. Ancak günlük hayatta baş başa kalınan iç ve dış etkenler, alışkanlıklar sebebiyle saç derisinde toksinler birikir ve bu durum saç derisi problemlerini tetikler.

SAÇ DERİSİ PROBLEMLERİNİ TETİKLEYEN ETKENLER

DIŞ ETKENLER

Her gün maruz kalınan hava ve su kirliliği, kolaylıkla saç derisine nüfuz edecek kadar küçük parçacıklardan meydana geliyor. Sebum tarafından emilen bu parçacıklar saç derisi problemlerini tetikliyor.

İÇ ETKENLER

Metabolizma değişimi, hormonal değişiklikler ve stres; saç ve saç derisi problemlerini tetikliyor.

ALIŞKANLIKLAR

Renklendirme, kalıcı şekillendirme gibi teknik işlemler de saç derisi problemlerini tetikliyor.

SAÇ DETOKS PROGRAMI

Kérastase tarafından yaratılan yeni SAÇ DETOKS PROGRAMI 3 adımdan oluşan bir saç bakım ritüelidir. Özellikle çevre kirliliğine maruz kalmış saç derisini toksinlerden arındırmak, saç derisi problemlerini gidermek ve önlemek için geliştirilmiştir. Saç uzmanları tarafından analizi yapılan saç ve saç derisine uygun ürünler ile kişiye özel bir bakım sunulur.

ADIM 1: DERİNLEMESİNE ARINDIRMA

Hava ve su kirliliğine karşı saç derisini toksinlerden arındıran bu adım, Masquargil kil maskesi ile başlar. Kaolin, Moringa özleri ve ferahlatıcı içeriklerden oluşan Masquargil, saçı toksinlerden arındırarak saç derisini bakıma hazırlar. Ardından, uzman kuaför tarafından seçilen saç derisine uygun bir Spécifique saç banyosu, kuaförlerin kullanımı için özel olarak geliştirilen Clarisonic Plus sonik fırça ile uygulanır. Bu uygulama saç banyosunun etkisini daha iyi gösterebilmesini sağlar.

ADIM 2: YATIŞTIRICI BAKIM

Jel-krem dokusuna sahip silikon içermeyen Hydra-Apaisant saç maskesi, yatıştırıcı bir his bırakır. Saça yumuşaklık, esneklik ve hafiflik verir.

ADIM 3: MICRONIZER CİHAZ İLE KÜR UYGULAMASI

Son adımda, analiz sonrası seçilen saç derisi ihtiyacına uygun dökülme önleyici, kepek karşıtı veya hassasiyete yönelik kür uygulaması, Kérastase’ın eşsiz bakım cihazı Micronizer ile uygulanır. Kürler böylelikle saç derisine efektif bir şekilde nüfuz eder.

SAÇ DETOKS PROGRAMI ÇEŞİTLERİ

Kepek karşıtı bakım

Hassasiyete yönelik bakım

Dökülme önleyici bakım

Bakım süresi: 15 dakika

Bakım etkisini evde de sürdürmek için:

Hassasiyete Karşı Etkili Yatıştırıcı Kür:

Kaşıntı, yanma gibi hassasiyetlere karşı saç derisini yatıştırmaya yardımcı olur. Kuru veya havlu ile nemi alınmış saç derisine uygulayın, durulamayın. Haftada 3 kez, 4 hafta boyunca saç derisine masaj yaparak kullanılması önerilir.

Tavsiye edilen tüketici fiyatı (12*6ml) : 160 TL

Kepeğe Karşı Etkili Kür:

Kepek problemi yaşan saç derisi için kepeği önlemeye yardımcı olur. Kuru veya havlu ile nemi alınmış saç derisine uygulayın, durulamayın. Haftada 3 kez, 4 hafta boyunca saç derisine masaj yaparak kullanılması önerilir.

Tavsiye edilen tüketici fiyatı (12*6ml) : 160 TL



