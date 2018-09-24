Kim Kardashian’ın Kızı North West İlk Podyum Deneyimini Yaşadı

 

Kardashian ailesinden Kendall Jenner sonrası bir model daha mı çıkacak, ne dersiniz?

 

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Northie came through! @lolsurprise

Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimkardashiansnap)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kim Kardashian’ın kızı North West, geçtiğimiz gün California’da düzenlenen L.O.L. Surprise Fashion Show etkinliğinde ilk podyum deneyimini yaşadı!

 

Popüler oyuncak markası için düzenlenen moda şovunda North West’in kostümündeki Michael Jackson havası gözlerden kaçmadı.

Kızının; markanın oyuncaklarının büyük bir fanı olduğunu belirten Kim Kardashian; “Favori oyuncakları gibi giyinmek onu çok mutlu ediyor. Bu şovda yer almak onun hayallerinin gerçekleşmesi gibi.” ifadelerini kullandı.

Şovda çocuğu yer alan ünlü anneler arasında Busy Philipps de vardı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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