Kış Ayları İçin Sıcacık ve Stil Sahibi 5 Şapka

Soğuk havalarla şık bir şekilde ve hasta olmadan yüzleşmemizi sağlayan şapkalar, gardırobumuzun en önemli parçası olarak statüsünü korumaya devam etmekte.

Şapka seçiminde bulunurken modeller arasında kaybolmadan ilerlemenizi sağlayacak önerilerimiz ise aşağıda sizi bekliyor.

#1 Ponpon Dokunuşu

Önceki yılalrda çocukça ya da çok retro gibi görünen bu model, bugün sizi şık kılmak için oldukça hazır.

#2 Denizci Şapkası

Maskülen bir görünüm için tercih edeceğiniz ilk model olmalı.

#3 Örgü Şapka

İri örgülü şapkalar, hem çok sıcak tutmakta hem de ultra bir şıklık sağlamakta.

#4 Çizgili Şapka

Monokrom hayranı değil misiniz? O zaman bu çizgili şapkaların peşinden gitmeye ne dersiniz? Bir, iki, üç veya daha fazla renkle enerjinizi yükseltecek bu modellere karşı koymak çok zor.

#5 Mesaj İçerikli Şapka

Logolu ya da mesaj içeren parçalar, zaten tüm gardıroplarda mutlaka vardır diye düşünüyoruz.