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Kış Aylarında Yüzünüze Sıcaklık Katacak Bronzer Önerileri

Eğer kış aylarında yüzünüzdeki solgunluktan şikayetçiyseniz, bu bronzerlara bir şans vermenizi öneririz!

Estée Lauder Bronze Goddess

Bronzer dendiğinde akla ilk gelenlerden olan bu ürün; kalıcılığı ve gramajı ile de dikkat çekiyor.

Bobbi Brown Bronzing Powder

Doğal görünümlü makyaj dendiğinde aklımıza ilk gelen marka olan Bobbi Bron, bu ürünü ile de şaşırtmıyor. Mat olmak üzere 6 farklı rengi var.

Too Faced Sun Bunny Bronzer

Bu bronzerın içindeki iki ton da size kusursuz ışıltıyı verecek.

Perricone MD No Makeup Bronzer

Bu hem bir bronzer hem de değil. Alıştığımız toz ürünlerden farklı olan bu bronzer serum SPF30 ve C vitamini içeriyor ve doğal bir görünüm veriyor.

BareMinerals Warmth All-Over Face Color Bronzer

Sadece az bir ürün bile çok sonuç almanıza yetecek.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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