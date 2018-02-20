KOMŞU LEZZETLERİ BUZUKİ EŞLİĞİNDE GRAND HYATT İSTABUL’DA

Grand Hyatt Istanbul, Library Bar’da Taverna Gecelerine ev sahipliği yapıyor. Grand Hyatt Istanbul, Buziki Serkan’ın Türk ve Yunan müziklerinden oluşturduğu repertuvarı ile her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları lezzetli yemekler eşliğinde eğlenceye bekliyor.

İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, Türk ve Yunan mezelerini, yemeklerini Buziki eşliğinde sunuyor ve taverna ruhunu yaşatıyor.

Türkiye’de Buziki denince akla gelen ilk isimlerden olan Serkan Uz’un canlı performansı ile eğlenceye doyamayacağınız gece, usta şeflerin ellerinden hazırlanan Türk ve Yunan mezeleri ve yemekleri ile Yunan tavernalarını aratmayacak.

Library Bar’da 20 Şubat’ta başlayacak olan etkinlik Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 20.00 – 23.00 saatleri arasında taverna sevenler ile buluşacak. Türk ve Yunan mezeleri ile başlayan menü de ara sıcak, seçmeli ana menü ve tatlı ile son bulacak. Menü ve canlı müziğin yer aldığı bu programın fiyatı kişi başı 145 TL, limitsiz alkol ile 180 TL.



