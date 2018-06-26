Kraliyet Ailesinin Genç Üyelerinin Öne Çıkan Stilleri

Meghan Markle – Prens Harry ve Kate Middleton ve Prens Williams

Aileye katılan yeni genlerle, gerçek aşka inancın bir kez daha artmasını sağlayan bu çiftler; Kraliyetin imajını olumlu yönde tazeledi elbette.

Kraliyet ailesinden olmayanlarla evlenme bu olumlu eğilimin zeminini oluşturmakta.

Kraliyet hayatına duyulan hayranlığı da artıran bu gelişmeler, daha az tanınan genç Kraliyet üyelerinin de hayatlarının merak edilmesini sağlamakta.

Bu yeni hayranlık dalgasına katılan isimler arasında; Lady Amelia Windsor ve Lady Kitty Spencer gibi isimler yer almakta.

Süslü bir başlığa ve göz alıcı parlaklığa sahip olan bu kadınlar belirli kurallar çerçevesinde kendilerine özgü yarattıkları stilleriyle de çok konuşulmaktalar.

Her zaman için kazanan bir formülle karşımıza çıkan bu isimlerin stillerini mercek altına aldık.

Lady Amelia Windsor

Peluş kürkü ve leylak rengi çiçekli elbisesiyle ikon kimliğinin altını renkli kalemlerle çiziyor.

Prenses Beatrice

Çiçekli elbisesi ve zarif püsküllü çantasıyla şıklığını parlatmayı başaran isimlerden.

Lady Kitty Spencer

Üç boyutlu çiçekli elbisesi, onun güzelliğinin önüne geçmeyi başaramamış tabii ki.

Kemeri dışında daha fazla aksesuara ihtiyaç duymayan çarpıcı ve sade bir stil.

Lady Amelia

Kraliyet onaylı minimalist bir görünüm.

Çiçek desenli elbise ve gümüş topuklu ayakkabılar içinde yalın şıklığı yakalamış.

Prenses Eugene

Erdem imzalı zarif elbisesini, ihtişamlı şapkasıyla daha da taçlandırmış.

Lady Alice Manners ve Lady Violet Manners

Çiçek desenlerinin Kraliyet ailesi üyeleri için bir vazgeçilmez olduğu ortada.