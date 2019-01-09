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Lady Gaga Bu Kez Siyahlar İçerisinde!

A Star Is Born‘deki oyunculuğu ile ödülleri kucaklamaya devam eden Lady Gaga, kırmızı halı seçimleriyle de bizi büyülemeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz gece gerçekleşen 90. National Board of Review Annual Awards Gala‘da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Lady Gaga, smokin elbisesi ile de ilgi odağıydı.

Siyah Ralph Lauren elbisesini Gianvito Rossi klasik pump ayakkabılar ile tamamlayan Lady Gaga’ya bayıldık!

Görünümünün asıl yıldızı ise kuş tüyü çantasıydı.

Koyu tonların hakim olduğu vamp makyajı ise Marc Jacobs ürünleri ile yapıldı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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