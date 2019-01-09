Lady Gaga Bu Kez Siyahlar İçerisinde!

A Star Is Born‘deki oyunculuğu ile ödülleri kucaklamaya devam eden Lady Gaga, kırmızı halı seçimleriyle de bizi büyülemeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz gece gerçekleşen 90. National Board of Review Annual Awards Gala‘da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Lady Gaga, smokin elbisesi ile de ilgi odağıydı.
Siyah Ralph Lauren elbisesini Gianvito Rossi klasik pump ayakkabılar ile tamamlayan Lady Gaga’ya bayıldık!
Görünümünün asıl yıldızı ise kuş tüyü çantasıydı.
Koyu tonların hakim olduğu vamp makyajı ise Marc Jacobs ürünleri ile yapıldı.