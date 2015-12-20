LANCÔME MATTE SHAKER İLE ÇARPICI BİR DEVRİM BAŞLIYOR!

Yeni Nesil Mat Doku

2016’da Lancôme; eşsiz sünger aplikatörü yardımıyla uygulamadan önce çalkayarak kullandığınız meyveli ve gurme renklerden oluşan dudak kokteyli Juicy Shaker ile karşımıza çıkmıştı.

Efsane bu yıl mat, yoğun ve çarpıcı renklere sahip Matte Shaker ile devam ediyor. Yenilikçi dokusu, alışık olduğumuz rujlardan x2 kat daha yoğun pigment verirken x2 daha ince bir doku sunar. Ve daha kusursuz uygulama için yeniden tasarlanmış sünger aplikatörü ise duyusal bir tecrübe yaşatır.





Sonuç mu?

Dakikalar içerisinde elde edilen belirgin dudak görünümü, uzun süre kalıcı yeni nesil doku!

Matte Shaker’ın çarpıcı formülü;

Yoğun, doygun pigmentli renkler

+

Kolay uygulama, likit doku

+

Dakikalar İçinde Mat Dudaklar

=

Anında WOW diyeceğiniz bir sonuç!

MATTE SHAKER Yoğun Renkli Likit Ruj

İşte mükemmel uygulama sunan o formül!

Matte Shaker fondöten dokusundan ilham alınan yenilikçi Ultra İnce Zar (UTF) teknolojisine sahip ve bu Matte Shaker’ı diğer rujlardan iki kat daha ince ve yoğun yapar!

İçerdiği su gibi uçucu elementler sayesinde dudağınızda sadece pigment ve polimerin kalmasını sağlayıp kısa süre içerisinde likit dokunun mata dönüşmesine neden olur. Kusursuz kalıcılığının sırrı da tam burada!

Bu teknoloji dakikalar içerisinde yeni nesil çıplak dudak hissi verirken gün boyu süren kalıcılığı ve üst düzey konforu da beraberinde getiriyor.

Yeni sünger aplikatörü ise hızlı ve kolay bir hareketle güçlü sonuçlar sunar.

ÇARPICI & MAT & RENKLİ DUDAKLAR

Lancôme yeni nesil likit ruju Matte Shaker için orijinal ve yenilikçi bir formül geliştirdi. Bu yeni formül ile Matte Shaker diğer rujlardan gerçekten çok farklı.

Sallayın!

Matte Shaker, Juicy Shaker eğlencesini devam ettiriyor: Kullanım öncesinde sünger aplikatörünüzün likit ruju emebilmesi için ürünü çalkalayın! Aşık olunası sünger aplikatör üründen dudağınızı yeterli miktarda örtecek likit ruju sizin için seçer ve yumuşak, ipeksi bir his verir.

Uygulayın!

Yeni aplikatör ile saniyeler içerisinde dudaklarınıza renk verin. Doygun pigmentli formülü ise dudaklara yeni nesil bir his sunar. Bu formül duyularınızı harekete geçirerek rahat bir şekilde dudağınıza nüfuz eder.

CESUR olun!

Sonuçların eşi benzeri yok! Matte Shaker’ın pigmentle doyurulmuş dokusu adeta dudağınııza karışır ve çarpıcı rengini verir: Aplikatör dudaklar etrafında süzülürken hemen rengini bırakarak gün boyu sizi yalnız bırakmaz.

Sonuç mu dakikalar içerisinde mat dudaklar!

Tek şart: CESUR OLUN!

TAYLOR HILL, ÇILGIN MATTE SHAKER ELÇİSİ!

Çarpıcı, özgüvenli ve kendinden emin… Ne istediğini bilen Taylor Hill! Top model ve Lancôme güzellik elçisi Taylor Hill koleksiyonun iki rengini övünerek kullanıyor. Korkusuz, emin, iki renkli dudak sanatı görünümü sunan “Magic Orange” ve “Pink Power”ın gücü adına!

Vurgulanmış gözler, iddaalı dudaklar ve lame ceket Mert & Marcus ile ölümsüzleştirilmiş. Söylenecek çok sözün olduğu bu mükemmel fotoğraf Matte Shaker’ın bir rujdan çok daha fazlası olduğunu kanıtlar nitelikte; her şeyden öte Matte Shaker bir tavırdır!

ÇOK CÜRETKAR 7 TON!

Karşınızda Matte Shaker! Gün boyu belirgin dudaklar yaratan enerji dolu 7 dinamik renk…

Mükemmel uygulama, yoğun renkler, yeni nesil mat doku ve en çılgın düşlerinin ötesindeki dudaklar… Başı çeken iki star rengi Pink Power(378) ve Magic Orange(186) ile Matte Shaker çarpıcı ve iddaalı renk skalasına sahip!

Energy Peach (272)

Şeftali renginde dudaklar + Mat pembe = Etkileyici görünümün formülü!

Beige Vintage (270)

Bej? Evet, ama sadece bol pigment doluysa! Hoşçakal sıkıcılık…

Yummy Pink (379)

Çok mu genç kız? Çok az… Çok fazla…Cayır cayır… Ama sadece Yummy Pink’te!

Kiss Me Cherie (374)

Korkusuz, büyüleyici kırmızı; French kiss (fransız öpücük)’e gider mi dersiniz…?

Red’y in 5 (189)

Asil kırmızı & Siyah elbise & Bi’ çift topuklu… Partiye hazır mısın?

Pink Power (378)

Enerjik,& Işıltılı ve Flash bir pembe; kraliçe için oldukça uygun!

Magic Orange (186)

Biraz turunçgil, bir tutam çılgın cilve, biraz da sihir… Magic Orange ile her şeye kabul!



