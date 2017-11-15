LAY’S FIRINDAN İLE ÖZEL LEZZETLER YARATTILAR





Sevilen patates tadının fırınlanmış hali Lay’s Fırından ile ünlü şef Yağız İzgül önderliğinde keyifli bir workshop etkinliği düzenlendi. Dream Akademi’de gerçekleşen etkinliğe katılanlar Lay’s Fırından lezzetleri ile birbirinden farklı ve özel tatlar hazırladılar. Lay’s Fırından ile hazırlanan Aperativo, Lay’s Eğlenceli, Tavuk Parmakları, Lay’s Tatlı büyük beğeni topladı.

Enfes lezzeti ve kızartılmadan sadece fırınlanarak %50 daha az yağlı olma özelliği ile en sevilen atıştırmalıklardan biri olan Lay’s Fırından, ünlü şef Yağız İzgül ile keyifli bir workshop etkinliği düzenledi. Lay’s Fırından ile klasikleşmiş tatların tekrar yorumlandığı etkinlikte çıtır çıtır lezzetler etkinliğe damgasını vurdu. Yılbaşına özel tatların da hazırlandığı keyifli etkinlikte küçükten büyüğe herkesin seveceği birbirinden özel lezzetler hazırlandı.

PepsiCo Kurumsal İletişim Müdürü Didem Şinik konuyla ilgili olarak “Türkiye’nin farklı bölgelerinde özel çiftçilerle özenle yetiştirilmiş patateslerden üretilen Lay’s cipsleri lezzeti ve kokusuyla cips sevenlerin en çok tercih ettiği atıştırmalık markalarından biri. Şimdi de sevilen patates tadının fırınlanmış halini, Türkiye’nin enfes tatlarıyla bir araya getirerek Lay’s Fırından’ı yarattık. Üstelik Lay’s Fırından, kızartılmadığı ve sadece fırınlandığı için %50 daha az yağlı. %50 daha az yağlı olması sebebiyle kadınların favori atıştırmalıkları arasında yer alıyor. PepsiCo olarak tüketicilerimize en iyisini sunabilmek adına en kaliteli hammaddeye ulaşmak ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmek için birlikte çalıştığımız çiftçilere ve tedarikçilere yatırım yapıyoruz ve tarımsal sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.



