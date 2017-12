LES BENJAMINS DUBAI ÇIKARMASI

Les Benjamins markasının kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın Dubai’de çifte heyecan yaşadı.

Aydın, Dünyaca ünlü lüks mağaza zinciri Bloomingdale’s Dubai için bölgenin ilk lüks sokak giyim koleksiyonunu tasarladı. Özel Les Benjamins x Bloomingdale’s koleksiyonu, 7 Aralık’ta Dubai’deki SOLE DXB etkinliği sırasında Bloomingdale’s pop-up mağazasında gerçekleşen özel bir gösterimle sunuldu ve büyük beğeni kazandı.

Başarılı tasarımcı, aynı gece bu yıl 7.si düzenlenen Esquire Ortadoğu Man At His Best Ödüllerinde Yılın En iyi Tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Madinat Jumeriah’ta gerçekleşen ödül töreninde alanında başarılarıyla ilham kaynağı olan isimlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde yılın adamı Stranger Thins dizisinin yıldızı David Harbour seçilirken, geçen sene Pal Zileri markasının kreatif direktörlüğünü yapan Mouro Ravizza Kreiger’in almış olduğu yılın tasarımcısı ödülünü alan Bünyamin Aydın Türkiyeden bu ödüle sahip ilk Türk tasarımcı oldu.