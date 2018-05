MAMMA MIA 2’DEN BEKLENEN FRAGMAN GELDİ

Mamma Mia’nın ikinci filminden beklenen fragman geldi.

İlk filmin üzerinden on yıl sonra, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan ve Colin Firth devam filmi için yine bir aradalar. Çekimleri Aralık ayında başlayan Mamma Mia: Here We Go Again filminde bu dev kadroya ilave olarak karşımıza Lily James de çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanında 600 milyon dolardan fazla hasılat yapan Mamma Mia, özellikle de ABBA’nın şarkıları ve Yunan adalarında geçen sahneleriyle çok sevilmişti.

Fragmandan da görüyoruz ki devam filmini de sevmemiz için bir yeni sebep daha var. Karşınızda CHER!

İkonik şarkıcı etkileyici sesiyle Mamma Mia: Here We Go Again filminde bir kez daha kendine hayran bırakacak.

Filmin vizyona girmesi için beklenen tarih ise Temmuz 2018.