MANCHESTER’DAKİ ONE LOVE YARDIM KONSERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR





Geçtiğimiz günlerde Manchester‘da konserinde bombalı saldırı yaşanan Ariana Grande; 50 bin kişinin katılımıyla One Love Manchester adında bir yardım konseri düzenledi. Öncesinde kurbanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulan konserde, Robbie Williams, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Katy Perry, Justin Bieber, Mumfard Marcus, Liam Gallagher, Little Mix gibi ünlü isimler Grande’ye eşlik etti. Konserin tümüne aşağıdaki videodan ulaşabilir; galeriye devam ederek konserin öne çıkan anlarını görebilirsiniz. 👉🏻👉🏻👉🏻

Fotoğraflar: Tumblr ve Pinterest

