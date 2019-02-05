Mango İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonunun İlham Verici Detayları

Mango, sanat ve modayı bir araya getirdiği İlkbahar – Yaz 2019 koleksiyonunu sunuyor.

Mango, İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunu prestijli sanat galerilerinden olan Elba Benítez ve Heinrich Ehrhardt’da, yaratıcılığın değerini vurgulayan özgün bir sunum ile sergiledi. Bu konsept, sezon boyunca gerçekleştirilecek diğer projelerde de ana unsur olacak.

Sunumda aynı zamanda geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılan Mango Committed Koleksiyonu’ndan da bir kesit sergilendi.

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Mango’nun elçisi olarak tanınan Sofía Sánchez de Betak ise sergilenen eserler aracılığıyla sezonun trendlerini açıkladı.

İlkbahar / Yaz 2019 sezonu için Mango’nun önerisi, trençkotlar, maskülen blazer ceketler veya açık renk triko kazak gibi her mevsim kullanılabilen, tasarımları ile kendini gösteren parçalar ile, tie-dye desenli pastel renk bisikletçi pantolonlarını da içermekte.

Akışkan bluz ve elbiseler ile nakışlı bluzlardan oluşan gece kıyafetleri, keten kumaşlar, vichy patchwork kareli veya paisley desenler markanın geniş ürün yelpazesinde yer alanlardan.

Aksesuar konusunda da rafya çantalar ve rafya bereler ise bu sezonun olmazsa olmazları arasında. Altın kaplama takı koleksiyonunda ise düzensiz geometrik şekilli küpeler ya da cam gibi malzemelerin kullanımı göze çarpıyor.